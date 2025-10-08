Eisenstraße: Immer noch auf „Metal Highway“?

Neues Projekt belebt Ortskerne

Zusätzlich wollen die Mitgliedsgemeinden der Eisenstraße Niederösterreich nun die Herausforderungen bei der Wurzel packen, wie die NÖ-Wirtschaftsagentur „ecoplus“ im Blick hat. Gelingen soll das mit einem neuen Projekt der LEADER-Region und dem Land NÖ. Ziel ist, das potenzielle Aussterben der Ortskerne zu vermeiden. Leerstände sollen zum Beispiel so reduziert werden: Wenn Unternehmensgründer einen Leerstand im Ort wiederbeleben wollen werden sie mit „Gründertickets“ unterstützt. „Die Zukunft unserer Gemeinden liegt in der aktiven Gestaltung“, sagt ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Finanziert wird das Projekt auch durch die Europäische Union.