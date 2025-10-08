Elektro-Mobilität nimmt bald volle Power auf

Neue Technologien prägen Zukunft

Damit werde Know-how von Poysdorf im Weinviertel aus in die ganze Welt gebracht. „Wenn gebündelte Kompetenzen aufeinandertreffen, entstehen bahnbrechende Innovationen. Genau dieses Zusammenspiel von Erfahrung und Kreativität ist es, was unsere Unternehmen an die Weltspitze führt“, meint die Landeschefin. Das heimische Familienunternehmen hat sich mittlerweile als GG Group zu einem Konzern entwickelt. Dass hier eine Technologie entsteht, die die Zukunft der Mobilität prägen wird, sei schon sehr eindrucksvoll. Dafür werde seitens des Landes auch kräftig in Wissenschaft, Forschung und Innovationen investiert.