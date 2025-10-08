FPÖ fordert „Advent-Parken“ am autofreien Domplatz

Kurzparkzone außer Kraft

Hintergrund war der Beschluss im Gemeinderat, dass auch heuer wieder an den vier langen Einkaufsamstagen in der Vorweihnachtszeit die Gebührenpflicht in der Kurzparkzone außer Kraft gesetzt wird. Denn dieser geht den Freiheitlichen nicht weit genug. Sie fordern, auch den Domplatz im kompletten Dezember für Autos zu öffnen.