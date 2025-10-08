FPÖ fordert „Advent-Parken“ am autofreien Domplatz

Das Thema Parken bleibt auch in der kalten Jahreszeit ein heißes Thema in St. Pölten – und damit wohl auch im bevorstehenden Gemeinderatswahlkampf.
Ausgerechnet wenige Tage, nachdem St. Pölten beim 1. Österreichischen Fußverkehrsgipfel in Graz nicht zuletzt aufgrund der Umgestaltung des Promenadenrings als „Best Practice Beispiel“ für die fußgängerfreundliche Infrastruktur ausgezeichnet wurde, meldete sich die FPÖ abermals kritisch über die autofeindliche Landeshauptstadt.
Kurzparkzone außer Kraft
Hintergrund war der Beschluss im Gemeinderat, dass auch heuer wieder an den vier langen Einkaufsamstagen in der Vorweihnachtszeit die Gebührenpflicht in der Kurzparkzone außer Kraft gesetzt wird. Denn dieser geht den Freiheitlichen nicht weit genug. Sie fordern, auch den Domplatz im kompletten Dezember für Autos zu öffnen.
„Zur Rettung der Innenstadt wäre die Innenstadt als Open-Air-Einkaufszentrum in der Adventzeit ein Anfang“, betont Gemeinderat Martin Antauer. Denn das Stadtzentrum sei mittlerweile für Autofahrer unerreichbar geworden.
Runder Öffi-Tisch
Doch anstelle dieser Idee plant die Stadt einen runden Tisch mit allen Parteien, um mögliche Angebote im öffentlichen Verkehr zu entwickeln. Im Vorjahr galten beispielsweise noch an den Adventwochenenden sämtliche Lup-Einzelfahrkarten als Tageskarten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.