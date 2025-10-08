Vorteilswelt
Neuer Vorstoß

FPÖ fordert „Advent-Parken“ am autofreien Domplatz

Niederösterreich
08.10.2025 12:00
Der Domplatz soll im Advent auch als Parkplatz dienen, fordert die FPÖ.
Der Domplatz soll im Advent auch als Parkplatz dienen, fordert die FPÖ.(Bild: Molnar Attila)

Das Thema Parken bleibt auch in der kalten Jahreszeit ein heißes Thema in St. Pölten – und damit wohl auch im bevorstehenden Gemeinderatswahlkampf.

Ausgerechnet wenige Tage, nachdem St. Pölten beim 1. Österreichischen Fußverkehrsgipfel in Graz nicht zuletzt aufgrund der Umgestaltung des Promenadenrings als „Best Practice Beispiel“ für die fußgängerfreundliche Infrastruktur ausgezeichnet wurde, meldete sich die FPÖ abermals kritisch über die autofeindliche Landeshauptstadt.

Kurzparkzone außer Kraft
Hintergrund war der Beschluss im Gemeinderat, dass auch heuer wieder an den vier langen Einkaufsamstagen in der Vorweihnachtszeit die Gebührenpflicht in der Kurzparkzone außer Kraft gesetzt wird. Denn dieser geht den Freiheitlichen nicht weit genug. Sie fordern, auch den Domplatz im kompletten Dezember für Autos zu öffnen.

„Zur Rettung der Innenstadt wäre die Innenstadt als Open-Air-Einkaufszentrum in der Adventzeit ein Anfang“, betont Gemeinderat Martin Antauer. Denn das Stadtzentrum sei mittlerweile für Autofahrer unerreichbar geworden.

Runder Öffi-Tisch
Doch anstelle dieser Idee plant die Stadt einen runden Tisch mit allen Parteien, um mögliche Angebote im öffentlichen Verkehr zu entwickeln. Im Vorjahr galten beispielsweise noch an den Adventwochenenden sämtliche Lup-Einzelfahrkarten als Tageskarten.

