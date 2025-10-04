Firmen im Gleichtakt mit dem Mekka der Uhrmacher

HTL mit 30 Unternehmen im Verbund

Mit rund 30 Unternehmen aus der Mechatronik- und Uhrmachebranche – darunter namhafte Leitbetriebe aus ganz Österreich – wurde nun ein Kuratorium gegründet. „Diese Neukonstituierung ist ein Meilenstein für die HTL Karlstein. Damit sind wir noch besser in der Lage, die neuesten Entwicklungen der Branche abzugleichen und einen klaren Wettbewerbsvorteil für unsere Schüler zu schaffen“, freut sich Schulleiter Gerold Kornell.