Tödliches Unglück! Turner starb bei Unfall am Reck

Ein tragisches Unglück erschüttert die Welt des Kunst-Turnens: Bei einer Trainingseinheit am Reck ist mit Naufal Takdir Al Bari ein Turn-Talent aus Indonesien tödlich verunglückt! Der gerade einmal 19 Jahre alte Sportler zog sich bei einem unglücklichen Sturz schwerste Verletzungen an der Halswirbelsäule zu, denen er trotz intensivster Bemühungen von Ärzten nach wochenlangem Todeskampf in einer Klinik erlag …