Bei Training für WM

Tödliches Unglück! Turner starb bei Unfall am Reck

Sport-Mix
30.09.2025 23:03
Naufal Takdir Al Bari
Naufal Takdir Al Bari(Bild: AFP/HENDRA SYAMHARI)

Ein tragisches Unglück erschüttert die Welt des Kunst-Turnens: Bei einer Trainingseinheit am Reck ist mit Naufal Takdir Al Bari ein Turn-Talent aus Indonesien tödlich verunglückt! Der gerade einmal 19 Jahre alte Sportler zog sich bei einem unglücklichen Sturz schwerste Verletzungen an der Halswirbelsäule zu, denen er trotz intensivster Bemühungen von Ärzten nach wochenlangem Todeskampf in einer Klinik erlag …

0 Kommentare

Die Tragödie ereignete sich im rund 550 Kilometer südöstlich von Moskau gelegenen Pensa in Russland, wo sich das Team der Indonesier gerade auf einem Trainingslager befand.

Dort bereiteten sich Al Bari und Co. auf die 53. FIG-Weltmeisterschaften im Kunst-Turnen vor, die Ende Oktober in Jakarta in ihrem Heimatland stattfinden werden.

„... seinen letzten Atemzug gemacht ...“
Wie Indonesiens Turn-Verband via Social Media bekannt gab, habe „der 19-jährige Turner seinen letzten Atemzug [gemacht], nachdem er zwölf Tage lang im GA Zakharyin-Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt worden war“.

Man verliere mit Al Bari einen der talentiertesten Turner des Landes und sein Tod sei ein Schlag für die Sportwelt – sowie insbesondere für den Turn-Verband Indonesiens.

Abgesehen von der Heim-Weltmeisterschaft galt der nun Verunglückte auch als Kandidat für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ...

