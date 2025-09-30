Diagnose ist da: Saison für Tyreek Hill zu Ende

Hill wurde bereits am Dienstag operiert, seine Saison ist vorzeitig zu Ende. Der 31-Jährige meldete sich in einem Video auf der Plattform X aus dem Krankenhaus. „Ich hoffe, wir sehen uns bald“, sagte der Wide Receiver mit dem Spitznamen „Cheetah“ (Gepard), der 2020 mit den Kansas City Chiefs die Super Bowl gewonnen und seit seinem NFL-Debüt 2017 mehr Raumgewinn durch Pässe als jeder andere Profi in dieser Zeit erzielt hat.