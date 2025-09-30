Vorteilswelt
Dolphins-Star verletzt

Diagnose ist da: Saison für Tyreek Hill zu Ende

US-Sport
30.09.2025 22:14
Tyreek Hill verletzte sich im Spiel gegen die New York Jets.
Tyreek Hill verletzte sich im Spiel gegen die New York Jets.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)

Die Miami Dolphins haben den ersten NFL-Saisonsieg durch eine schwere Verletzung ihres wichtigsten Passempfängers Tyreek Hill teuer bezahlt. Beim 27:21 gegen die weiter sieglosen New York Jets kugelte sich der Starspieler nach einem Fang an der Seitenlinie das linke Kniegelenk aus. Der 31-Jährige zog sich dabei einen Kreuzbandriss und weitere Bänderrisse zu, bestätigte Dolphins-Trainer Mike McDaniel. 

Hill wurde bereits am Dienstag operiert, seine Saison ist vorzeitig zu Ende. Der 31-Jährige meldete sich in einem Video auf der Plattform X aus dem Krankenhaus. „Ich hoffe, wir sehen uns bald“, sagte der Wide Receiver mit dem Spitznamen „Cheetah“ (Gepard), der 2020 mit den Kansas City Chiefs die Super Bowl gewonnen und seit seinem NFL-Debüt 2017 mehr Raumgewinn durch Pässe als jeder andere Profi in dieser Zeit erzielt hat.

Seine Verletzung passierte im dritten Viertel, nachdem Hill auch den sechsten in seine Richtung geworfenen Pass von Quarterback Tua Tagovailoa gefangen hatte.

