Im Naturpark Sparbach den Herbst begrüßen

Am Samstag, den 4. Oktober 2025 findet das Herbstfest im Naturpark Sparbach in der Gemeinde Hinterbrühl bei Mödling statt.
Von 12 bis 17 Uhr können Sie in ein prachtvolles, herbstliches Naturerlebnis eintauchen! Der 1962 gegründete Naturpark bietet alles, was Erholungssuchende sich wünschen: wunderschöne Wanderwege unter Baumriesen hindurch führen zu mystischen Ruinen und weiten Wiesen. Sogar Mammutbäume gibt es zu entdecken.
Ein großer Abenteuerspielplatz und ein eigener Grillplatz sorgen für die nötige Abwechslung.
DIE Besonderheit schlechthin sind die freilaufenden Wildschweine, die oftmals keck den Weg säumen.
Beim Herbstfest dürfen natürlich Bastelstationen, Steckerlbrot und Attraktionen „rund um den Herbst“ nicht fehlen.
Alle Informationen finden Sie unter www.naturpark-sparbach.at oder auch telefonisch unter 02237/20729 im Naturparkbüro.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.