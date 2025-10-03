Im Naturpark Sparbach den Herbst begrüßen

Von 12 bis 17 Uhr können Sie in ein prachtvolles, herbstliches Naturerlebnis eintauchen! Der 1962 gegründete Naturpark bietet alles, was Erholungssuchende sich wünschen: wunderschöne Wanderwege unter Baumriesen hindurch führen zu mystischen Ruinen und weiten Wiesen. Sogar Mammutbäume gibt es zu entdecken.