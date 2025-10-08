SD-Speicherkarten und ihre kryptischen Kürzel

Fotos, Videos, Musik, Dokumente oder Apps – vor allem auf unseren Smartphones ist der Bedarf an Speicherplatz enorm. Doch auch Kameras, Drohnen oder Actioncams mit ihren hochauflösenden Bildsensoren produzieren gigantische Mengen an Daten, die es zu speichern gilt. Entsprechend groß ist das Angebot an „SD-Karten“ im Handel. Wer beim Kauf allerdings nur auf die Kapazität achtet und die zahlreichen Symbole und Kürzel ignoriert, steht spätestens beim nächsten Urlaub möglicherweise vor einem großen Problem.