SD-Speicherkarten und ihre kryptischen Kürzel

Ob für Kamera, Drohne, mobile Spielkonsole oder Smartphone – ohne Speicherkarten geht in der digitalen Welt kaum etwas. Die richtige Karte zu finden, ist allerdings nicht leicht: Zahlreiche Symbole lassen Käufer oftmals überfordert zurück. Doch es lohnt sich, genau hinzuschauen, entscheiden die kryptischen Kürzel doch darüber, ob die Geräte zuverlässig Daten speichern – oder bereits nach wenigen Sekunden streiken.
Fotos, Videos, Musik, Dokumente oder Apps – vor allem auf unseren Smartphones ist der Bedarf an Speicherplatz enorm. Doch auch Kameras, Drohnen oder Actioncams mit ihren hochauflösenden Bildsensoren produzieren gigantische Mengen an Daten, die es zu speichern gilt. Entsprechend groß ist das Angebot an „SD-Karten“ im Handel. Wer beim Kauf allerdings nur auf die Kapazität achtet und die zahlreichen Symbole und Kürzel ignoriert, steht spätestens beim nächsten Urlaub möglicherweise vor einem großen Problem.
