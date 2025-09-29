Auto ging auf Autobahn plötzlich in Flammen auf

Verletzt wurde niemand

Beim Öffnen der Motorhaube drang starker Rauch und anschließend Feuer aus dem Motorraum. „Mehrere Fahrzeuglenker blieben ebenfalls am Pannenstreifen stehen und versuchten den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen“, so die Exekutive. Der Brand konnte von der alarmierten Feuerwehr schließlich gelöscht werden, der Pannenstreifen sowie die erste Fahrspur mussten für rund 20 Minuten gesperrt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.