Auto ging auf Autobahn plötzlich in Flammen auf

Großer Schreck am Montag auf der Inntalautobahn in Tirol! Der Pkw eines Slowaken (62) stand plötzlich in Flammen. Mehrere Autofahrer blieben am Pannenstreifen stehen und versuchten den Brand zu löschen.
Es war eine brenzlige Situation, die sich am Montag, kurz nach 17 Uhr, auf der A12 bei Jenbach (Bezirk Schwaz) zugetragen hat. „Ein 62-Jähriger musste seinen Pkw auf dem Pannenstreifen in Fahrtrichtung Innsbruck anhalten, da mehrere Kontrollleuchten aufschienen“, heißt es seitens der Polizei.
Verletzt wurde niemand
Beim Öffnen der Motorhaube drang starker Rauch und anschließend Feuer aus dem Motorraum. „Mehrere Fahrzeuglenker blieben ebenfalls am Pannenstreifen stehen und versuchten den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen“, so die Exekutive. Der Brand konnte von der alarmierten Feuerwehr schließlich gelöscht werden, der Pannenstreifen sowie die erste Fahrspur mussten für rund 20 Minuten gesperrt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
