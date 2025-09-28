Fett in Topf fing Feuer: Bewohner (33) in Klinik

Der 33-Jährige kehrte daraufhin in die stark verrauchte Wohnung zurück. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Teile der Küche wurden durch die Berufsfeuerwehr Innsbruck abmontiert. Auch mehrere angrenzende Wohnungen mussten kontrolliert werden.