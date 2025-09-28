Fett in Topf fing Feuer: Bewohner (33) in Klinik

Zu einem brenzligen Einsatz rückten am Freitag Florianis aus Innsbruck und Arzl an. In einer Wohnung in Innsbruck fing ein Topf mit Fett an zu brennen. Der Bewohner (33) wurde in die Klinik eingeliefert.
Der 33-jährige Wohnungsinhaber bereitete gemeinsam mit einem Freund Essen zu. Als die beiden die Wohnung verließen, vergaßen sie jedoch, den Herd auszuschalten. Dabei begann das Fett im Topf zu brennen.
Der 33-Jährige kehrte daraufhin in die stark verrauchte Wohnung zurück. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Teile der Küche wurden durch die Berufsfeuerwehr Innsbruck abmontiert. Auch mehrere angrenzende Wohnungen mussten kontrolliert werden.
Mehrere Feuerwehren im Einsatz
Durch den Brand entstand kein Schaden. Im Einsatz standen 16 Florianis der Berufsfeuerwehr Innsbruck mit vier Fahrzeugen sowie 30 Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Arzl.
Kommentare
