Back on the MotoGP throne
World champion! Marquez’s mega comeback perfect
Marc Marquez is back on the MotoGP throne! After numerous accidents, injuries and setbacks, the Spaniard's first world championship crown since 2019 is one of the most cheesy comebacks in motorsport.
The 32-year-old Spaniard made the most of his first chance on his Ducati on Sunday in Motegi, Japan, to clinch the triumph ahead of schedule.
Marquez was only beaten by his Ducati team-mate Francesco Bagnaia, who brought his bike home first despite technical problems.
Here is the final result:
Many hard years
Marquez is now nine-time world champion in total. The 32-year-old Spaniard won the world title earlier than ever before, although he has had to wait no less than 2184 days since his last one. A fractured humerus suffered in 2020, along with complications and other injuries, set him back a long way and Marquez has had many tough years behind him. But now he has made a great comeback after an outstanding season.
And it's not over yet, with races in Indonesia, Australia, Malaysia and Portugal still to come. Marquez has thus drawn level with Valentino Rossi in terms of premier class titles. Only Giacomo Agostini (8 titles) has won more in the premier class.
