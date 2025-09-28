3369 Kilometer blind hinter dem Steuer wegen Handy

1982 Verletzte auf Tirols Straßen durch Ablenkung

Doch nicht nur Nachrichten werden aus dem Auto verschickt. Telefonieren, das Überprüfen der sozialen Netzwerke und Musikhören sind weitere beliebte Tätigkeiten im Straßenverkehr. Die Folge der Ablenkung: Allein in Tirol kam es deswegen im Vorjahr zu 1766 Unfällen mit 1982 Verletzten. Deswegen wollen das KFV und die AUVA mit der Kampagne „Die Kopflosen“ in ganz Österreich auf die Gefahren der Ablenkung durch Smartphone und Co. aufmerksam machen – und zwar in Form von Kino-Spots, einer Online-Kampagne sowie einer Roadshow. Diese machte kürzlich einen Halt in Innsbruck.