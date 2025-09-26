„Muss Trojaner entfernen“: Tirolerin Opfer im Web

Zu dem Betrug kam es am Donnerstag gegen 17.40 Uhr. „Der Täter gab sich als Servicemitarbeiter aus und bekam unter dem Vorwand, einen Trojaner entfernen zu wollen, Zugriff auf dem Computer der 70-Jährigen“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge schaffte es der Ganove, dass die Seniorin eine Überweisung auf ein deutsches Bankkonto freigab.