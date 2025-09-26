„Muss Trojaner entfernen“: Tirolerin Opfer im Web

Gemeinde in Italien führt ein Fahrverbot ein
Wieder einmal war ein Online-Betrüger erfolgreich. Im Bezirk Kitzbühel schaffte es der Täter, dass ihm eine Einheimische (70) Zugriff auf den Computer gab. Einen angeblichen Trojaner entfernte der Ganove natürlich nicht.
Zu dem Betrug kam es am Donnerstag gegen 17.40 Uhr. „Der Täter gab sich als Servicemitarbeiter aus und bekam unter dem Vorwand, einen Trojaner entfernen zu wollen, Zugriff auf dem Computer der 70-Jährigen“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge schaffte es der Ganove, dass die Seniorin eine Überweisung auf ein deutsches Bankkonto freigab.
Der entstandene Schaden liegt bei mehr als 10.000 Euro.
