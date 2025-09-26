NEOS wollen sich mit neuem Team „verdoppeln“

Vom LIF zu den NEOS

Der 56-Jährige hatte seine politische Tätigkeit einst beim Liberalen Forum begonnen, kam 2015 zu den NEOS, war Gemeinderat in Zwentendorf und ist derzeit Fraktionsdirektor im Landtag. „Für eine Stadt wie St. Pölten zu arbeiten, ist sicher eine fordernde Aufgabe“, weiß Pinzer, dass viel Arbeit auf ihn wartet. Als Wahlkampf-Thema Nummer 1 sieht er die steigende Verschuldung der Landeshautstadt. Der NEOS-Spitzenkandidat rechnet fix mit dem Wiedereinzug seiner Partei in den St. Pöltner Gemeinderat, Ziel ist die Verdoppelung der Sitze auf zwei. Die fertige Kandidatenliste soll im November präsentiert werden.