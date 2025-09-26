NEOS wollen sich mit neuem Team „verdoppeln“

Mit einem neuen Team treten die NEOS bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten an. Als Spitzenkandidat geht der pinke Fraktionsdirektor im Landtag , Bernd Pinzer, ins Rennen – mit hochgesteckten Zielen.
it neuen Gesichtern auf der Kandidatenliste wollen die NEOS bei der St. Pöltner Gemeinderatswahl den erneuten Einzug ins Rathaus der Landeshauptstadt schaffen. Den bisherigen Mandatar Nikolaus Formanek zieht es beruflich nach Wien, daher soll Bernd Pinzer das pinke Fähnchen im Wahlkampf als Spitzenkandidat hochhalten.
Vom LIF zu den NEOS
Der 56-Jährige hatte seine politische Tätigkeit einst beim Liberalen Forum begonnen, kam 2015 zu den NEOS, war Gemeinderat in Zwentendorf und ist derzeit Fraktionsdirektor im Landtag. „Für eine Stadt wie St. Pölten zu arbeiten, ist sicher eine fordernde Aufgabe“, weiß Pinzer, dass viel Arbeit auf ihn wartet. Als Wahlkampf-Thema Nummer 1 sieht er die steigende Verschuldung der Landeshautstadt. Der NEOS-Spitzenkandidat rechnet fix mit dem Wiedereinzug seiner Partei in den St. Pöltner Gemeinderat, Ziel ist die Verdoppelung der Sitze auf zwei. Die fertige Kandidatenliste soll im November präsentiert werden.
