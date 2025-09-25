Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Praxis nur für Miezen

Moderne Tiermedizin: Hightech trifft Katzenliebe

Tierecke News
25.09.2025 17:00
Nächste Woche wird in der Wiener „Katzenpraxis“ eine hochmoderne Radio-Jod-Station eröffnet.
Nächste Woche wird in der Wiener „Katzenpraxis“ eine hochmoderne Radio-Jod-Station eröffnet.(Bild: Nils Jacobi)

Wenn Katzen krank werden, leiden sie still. Gerade ältere Tiere trifft es oft: eine Überfunktion der Schilddrüse, die ihnen langsam Herz und Nieren zerstört. Viele Besitzer merken es erst, wenn das Tier schon stark abgemagert ist, trotz Heißhunger. Eine schleichende Gefahr – und doch gibt es jetzt Hoffnung.

0 Kommentare

In Wien öffnet Ende September eine neue Radio-Jod-Station für Katzen mit Schilddrüsenerkrankung. Hier bekommen Samtpfoten eine einzigartige Therapie, die ihr Leben retten kann. „Wir sind nun eine von nur sechs Einrichtungen in ganz Europa, die diese Behandlung anbieten können“, erklärt Tierärztin Karin Kamm.

Kein Stress, kein Zwang 
Doch so innovativ die Technik auch ist – im Mittelpunkt stehen die Tiere selbst. Wer Katzen kennt, weiß: Sie sind sensibel. Schon der Transport in einer Box oder laute Geräusche können Panik auslösen. Genau deshalb läuft es in „Katzenpraxis“ in Liesing anders: Es werden ausschließlich Samtpfoten behandelt! Keine Hunde und auch keine Gerüche von anderen Tierarten. Stattdessen leise Räume, Pheromon-Duftspender, Versteckmöglichkeiten und „Catwalks“.

Für Katzen sind beim Tierarzt ruhige Atmosphäre, sanftes Handling und möglichst wenig Stress ...
Für Katzen sind beim Tierarzt ruhige Atmosphäre, sanftes Handling und möglichst wenig Stress sehr wichtig.(Bild: 135pixels - stock.adobe.com)

Die Vierbeiner dürfen frei laufen, bevor sie untersucht werden. Festhalten oder gar der Nackengriff? Tabu! „Wir beobachten erst einmal, wie sich die Katze wohlfühlt – und arbeiten dann so sanft wie möglich“, betont Dr. Kamm.

Mit Computerspielen gegen die Langeweile
Für die Zeit auf der Station – drei bis fünf Tage, streng abgeschirmt wegen der Strahlung – wurde ebenfalls an die Seele der Miezen gedacht: Katzenspiele auf Tablets, Tageslicht-Simulation statt Betonwände und sogar Videoüberwachung, um jedes Tier im Blick zu haben. „Wir wollen, dass sich die Katzen trotz Isolation sicher und geborgen fühlen“, erklärt Mitgründerin Dr. Marie-Theres Hoyer.

Die Gründerinnen der „Katzenpraxis“ Dr. Karin Kamm und Dr. Marie-Theres Hoyer.
Die Gründerinnen der „Katzenpraxis“ Dr. Karin Kamm und Dr. Marie-Theres Hoyer.(Bild: Katzenpraxis)

Denn Stress verfälscht nicht nur Laborwerte – er macht krank. Die Praxis betreut inzwischen Hunderte Patienten pro Woche – viele reisen sogar aus dem Ausland an. Und warum eine Praxis nur für Katzen? Die Antwort der beiden Ärztinnen ist simpel, fast kindlich ehrlich:  „Weil Katzen die coolsten Tiere der Welt sind!“

Porträt von Katharina Lattermann
Katharina Lattermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
269.893 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.105 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.369 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1815 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1713 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1436 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf