Moderne Tiermedizin: Hightech trifft Katzenliebe

Kein Stress, kein Zwang

Doch so innovativ die Technik auch ist – im Mittelpunkt stehen die Tiere selbst. Wer Katzen kennt, weiß: Sie sind sensibel. Schon der Transport in einer Box oder laute Geräusche können Panik auslösen. Genau deshalb läuft es in „Katzenpraxis“ in Liesing anders: Es werden ausschließlich Samtpfoten behandelt! Keine Hunde und auch keine Gerüche von anderen Tierarten. Stattdessen leise Räume, Pheromon-Duftspender, Versteckmöglichkeiten und „Catwalks“.