Verstappen im Ferrari: „Ich kann es kaum erwarten“

Ob es Verstappens letzter Nordschleifen-Start 2025 bleibt, ist offen. Am 11. Oktober steigt der zehnte und letzte NLS-Lauf der Saison - eine Überschneidung mit der Formel 1 gibt es auch dann nicht. Ein weiterer Einsatz ist also möglich. Langfristig hat der Niederländer ohnehin ein klares Ziel: das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Schon 2026 könnte er dort antreten, wie Red-Bull-Berater Helmut Marko zuletzt andeutete.