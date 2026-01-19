Drogenlenkerin (41) fuhr Fußgänger in Salzburg an

Übersehen hatte eine 41-jährige Autolenkerin am Sonntag kurz nach 21 Uhr in der Stadt Salzburg einen 71-jährigen Fußgänger. Dieser wollte die Münchner Bundesstraße überqueren, als die Salzburgerin von der Siebenbürgerstraße abbog und ihn erfasste. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.