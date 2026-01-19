Drogenlenkerin (41) fuhr Fußgänger in Salzburg an
Beim Abbiegen
Übersehen hatte eine 41-jährige Autolenkerin am Sonntag kurz nach 21 Uhr in der Stadt Salzburg einen 71-jährigen Fußgänger. Dieser wollte die Münchner Bundesstraße überqueren, als die Salzburgerin von der Siebenbürgerstraße abbog und ihn erfasste. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.
Beim Aufnehmen des Unfalls fiel den Polizisten auf, dass die Lenkerin beeinträchtigt wirkte. Für sie ging es zur Amtsärztin, die sowohl Suchtmittel als auch Medikamente feststellte.
Der 71-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus. Die 41-jährige Autofahrerin musste ihren Führerschein abgeben und die Weiterfahrt wurde untersagt.
