Fußgängerin von Auto erfasst: Schwer verletzt

Nobelpreisträger fordern „rote Linien“ für KI
Beispiellose Gefahren
Am Dienstag kollidierte auf einem Schutzweg in Leoben (Steiermark) ein Pkw-Lenker (24) mit einer Fußgängerin (21). Die Frau wurde schwer verletzt. Der Autofahrer dürfte sie zu spät gesehen haben.
Am Dienstagabend ereignete sich in Leoben – Stadtteil Lerchenfeld – ein heikler Unfall. Kurz nach 20 Uhr wollte eine 21-Jährige den Zebrastreifen im Kreuzungsbereich Kärntner Straße/Mühltaler Straße queren, als es zur Kollision kam.
Pkw-Lenker nicht alkoholisiert
Ein 24-jähriger Autofahrer dürfte die Fußgängerin übersehen haben und erfasste sie mit der Front seines Pkw. Der Pkw-Lenker war nicht alkoholisiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.