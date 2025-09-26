Vorteilswelt
Willkommen am Kürbishof Wunderlich in Stockerau!

Niederösterreich
26.09.2025 15:25
Achtung kitzelig! Das Mais- und Getreidebad entlockt jedem ein Lachen.
Achtung kitzelig! Das Mais- und Getreidebad entlockt jedem ein Lachen.(Bild: Kürbishof Wunderlich)

Was wäre der Herbst ohne Kürbisse! Am Kürbishof Wunderlich in Stockerau tauchen Sie ein in ein farbenfrohes Paradies!

0 Kommentare

Am Kürbishof Wunderlich in Stockerau wartet eine Welt voller Herbstzauber. Ein Mais- und Getreidebad lädt zum Hineinspringen ein und natürlich darf auch das Kürbisschnitzen nicht fehlen. Zielen und gewinnen heißt es für Geschickte beim Dosenschießen und auch sonst gibt es noch jede Menge zu entdecken. 

Traditionelles Kürbisschnitzen.
Traditionelles Kürbisschnitzen.(Bild: Kürbishof Wunderlich)

Für das leibliche Wohl sorgen die Food-Trucks, die die Besucher mit allem verwöhnen, was der Herbst zu bieten hat. Und auch da heißt es „Alles Kürbis!“: ob Kürbissuppe, knusprige Kürbisrösti oder Kürbis-Gemüse-Nudeln – hier kommt jeder Kürbisfan auf seine Kosten. Selbstverständlich stehen auch andere Schmankerl auf der Speisekarte. Und die Naschkatzen und Kaffeeliebhaber kommen ebenfalls nicht zu kurz! 

Ein Traum in Orange.
Ein Traum in Orange.(Bild: Kürbishof Wunderlich)

Sollte es an diesem Wochenende nicht klappen – bis zum 2. November freut sich der Kürbishof Wunderlich, der als reiner Familienbetrieb geführt ist, auf seine Besucher.

Die genaue Anschrift lautet Ahragartensiedlung bei Hausleiten, in 2000 Stockerau. Infos auch unter www.wunderbeeren.at.

Kürbisse in allen Größen gibt es zu bestaunen!
Kürbisse in allen Größen gibt es zu bestaunen!(Bild: Kürbishof Wunderlich)
