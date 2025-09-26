Willkommen am Kürbishof Wunderlich in Stockerau!

Was wäre der Herbst ohne Kürbisse! Am Kürbishof Wunderlich in Stockerau tauchen Sie ein in ein farbenfrohes Paradies!
Am Kürbishof Wunderlich in Stockerau wartet eine Welt voller Herbstzauber. Ein Mais- und Getreidebad lädt zum Hineinspringen ein und natürlich darf auch das Kürbisschnitzen nicht fehlen. Zielen und gewinnen heißt es für Geschickte beim Dosenschießen und auch sonst gibt es noch jede Menge zu entdecken.
Für das leibliche Wohl sorgen die Food-Trucks, die die Besucher mit allem verwöhnen, was der Herbst zu bieten hat. Und auch da heißt es „Alles Kürbis!“: ob Kürbissuppe, knusprige Kürbisrösti oder Kürbis-Gemüse-Nudeln – hier kommt jeder Kürbisfan auf seine Kosten. Selbstverständlich stehen auch andere Schmankerl auf der Speisekarte. Und die Naschkatzen und Kaffeeliebhaber kommen ebenfalls nicht zu kurz!
Sollte es an diesem Wochenende nicht klappen – bis zum 2. November freut sich der Kürbishof Wunderlich, der als reiner Familienbetrieb geführt ist, auf seine Besucher.
Die genaue Anschrift lautet Ahragartensiedlung bei Hausleiten, in 2000 Stockerau. Infos auch unter www.wunderbeeren.at.
