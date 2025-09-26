Willkommen am Kürbishof Wunderlich in Stockerau!

Für das leibliche Wohl sorgen die Food-Trucks, die die Besucher mit allem verwöhnen, was der Herbst zu bieten hat. Und auch da heißt es „Alles Kürbis!“: ob Kürbissuppe, knusprige Kürbisrösti oder Kürbis-Gemüse-Nudeln – hier kommt jeder Kürbisfan auf seine Kosten. Selbstverständlich stehen auch andere Schmankerl auf der Speisekarte. Und die Naschkatzen und Kaffeeliebhaber kommen ebenfalls nicht zu kurz!