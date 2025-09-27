Vorteilswelt
Liverpool hilft Witwe

„Lobenswerte“ Geste: 14 Mio. Euro nach Todesdrama

Fußball International
27.09.2025 09:01
Diogo Jota starb bei einem Autounfall.
Diogo Jota starb bei einem Autounfall.

Der FC Liverpool lässt seinen Worten Taten folgen. Nachdem der englische Spitzenklub nach dem tragischen Tod von Diogo Jota vor rund drei Monaten versprochen hatte, die Familie des Portugiesen in der schwierigen Zeit zu unterstützen, überwiesen die „Reds“ nun 14 Millionen Euro an Witwe Rute Cardoso.

Eine großartige Geste! Wie Trainer Arne Slot bestätigte, zahlten die Klubbesitzer des FC Liverpool das gesamte ausstehende Gehalt Jotas (7 Millionen Euro pro Jahr) an seine Familie.

Diogo Jota
Diogo Jota

„Nicht normal im Fußball“
„Eigentümer werden hauptsächlich kritisiert, genau wie Manager, aber die Art und Weise, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind, indem sie seiner Frau und seinen Kindern das gesamte Geld aus dem Vertrag ausgezahlt haben, ist lobenswert“, meint Slot gegenüber TNT Sports. Nachsatz: „Vielleicht denken die Leute, dass das normal ist, aber das ist es im Fußball nicht.“

Lesen Sie auch:
Ruben Neves (r.) wird ab sofort mit der 21 von Diogo Jota (l.) auflaufen.
Nach tragischem Tod
Diogo Jotas Rückennummer wird neu vergeben
30.08.2025
Bei Liverpool-Sieg
„Abscheulich!“ Eklat überschattet Jota-Gedenken
16.08.2025
Nach Tragödie:
Rührende Aktion! Liverpool errichtet Jota-Skulptur
26.07.2025

Verheerender Autounfall
Jota und sein Bruder Andre Silva kamen bei einem Verkehrsunfall Anfang Juli ums Leben. Sie waren in der Provinz Zamora im Nordwesten Spaniens unterwegs, als das Auto von der Straße abkam und Feuer fing. Der tragische Vorfall ereignete sich nur zwei Wochen, nachdem der dreifache Familienvater seine Jugendliebe Rute Cardoso in Porto geheiratet hatte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
