„Lobenswerte“ Geste: 14 Mio. Euro nach Todesdrama

Der FC Liverpool lässt seinen Worten Taten folgen. Nachdem der englische Spitzenklub nach dem tragischen Tod von Diogo Jota vor rund drei Monaten versprochen hatte, die Familie des Portugiesen in der schwierigen Zeit zu unterstützen, überwiesen die „Reds“ nun 14 Millionen Euro an Witwe Rute Cardoso.
Eine großartige Geste! Wie Trainer Arne Slot bestätigte, zahlten die Klubbesitzer des FC Liverpool das gesamte ausstehende Gehalt Jotas (7 Millionen Euro pro Jahr) an seine Familie.
„Nicht normal im Fußball“
„Eigentümer werden hauptsächlich kritisiert, genau wie Manager, aber die Art und Weise, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind, indem sie seiner Frau und seinen Kindern das gesamte Geld aus dem Vertrag ausgezahlt haben, ist lobenswert“, meint Slot gegenüber TNT Sports. Nachsatz: „Vielleicht denken die Leute, dass das normal ist, aber das ist es im Fußball nicht.“
Verheerender Autounfall
Jota und sein Bruder Andre Silva kamen bei einem Verkehrsunfall Anfang Juli ums Leben. Sie waren in der Provinz Zamora im Nordwesten Spaniens unterwegs, als das Auto von der Straße abkam und Feuer fing. Der tragische Vorfall ereignete sich nur zwei Wochen, nachdem der dreifache Familienvater seine Jugendliebe Rute Cardoso in Porto geheiratet hatte.
