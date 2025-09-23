Von Frau gefunden: Steirer von Seilwinde erdrückt

Weil sie den Traktor vor dem Haus schon seit längerer Zeit gehört hatte, ging seine Frau vor das Haus nachschauen und fand ihren Mann. Sie verständigte sofort die Rettungskräfte. Doch der Notarzt konnte leider nur noch den Tod des Steirers feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden schloss die Polizei aus.