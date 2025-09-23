Von Frau gefunden: Steirer von Seilwinde erdrückt

Reisen in Zeiten der Sparsamkeit
Schrecklicher Arbeitsunfall Montagnachmittag in Teufenbach-Katsch (Bezirk Murau): Ein 84-jähriger Steirer wurde von einer Seilwinde erdrückt und verstarb noch an Ort und Stelle.
Der 84-jährige Steirer war am Montag mit Holzarbeiten beschäftigt. Gegen 14.30 Uhr fuhr er mit seinem Traktor in sein Haus in Teufenbach-Katsch zurück. Als er die Seilwinde abhängen wollte, kippte diese gegen den Traktor und klemmte den Mann ein.
Weil sie den Traktor vor dem Haus schon seit längerer Zeit gehört hatte, ging seine Frau vor das Haus nachschauen und fand ihren Mann. Sie verständigte sofort die Rettungskräfte. Doch der Notarzt konnte leider nur noch den Tod des Steirers feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden schloss die Polizei aus.
