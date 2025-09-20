Trump verkündet Tötung von „Drogenterroristen“

Das Boot befand sich laut Trump in internationalen Gewässern im Zuständigkeitsbereich jenes Regionalkommandos der US-Streitkräfte, das für 31 Länder in Mittel- und Südamerika sowie der Karibik zuständig ist. Trump zufolge stand das Boot in Verbindung mit einer „terroristischen Vereinigung“. Er nannte aber keine Gruppe namentlich. Seinen Worten nach war das Schiff auf einer „bekannten Drogenhandelsroute“ unterwegs, „um Amerikaner zu vergiften“.