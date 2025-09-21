Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einheimischen-Tarife

Warum Wähler Glauben an die Politik verloren haben

Tirol
21.09.2025 10:00
Markus Gassler ist Chef vom Dienst bei der „Tiroler Krone“
Markus Gassler ist Chef vom Dienst bei der „Tiroler Krone“(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Seit Jahren wird den Tirolerinnen und Tirolern die Rettung der Einheimischen-Tarife versprochen. Ein umsetzbares Konzept liegt am Tisch. Doch es blieb bei politischen Sonntagreden und halbherzigen Versprechen. Kein Wunder, dass die Wählerinnen und Wähler den Glauben an die regierenden Parteien längst verloren haben.

0 Kommentare

Die Worte hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Seit ich mich mit der Rettung der Einheimischen-Tarife beschäftige – seit 2009 – fällt mir immer wieder Satz aus Goethes Drama Faust ein. Dutzende Ankündigungen und Versprechungen von Politikern aller Couleur habe ich in diesen mehr als 15 Jahren gehört. Zuletzt, als am Donnerstag der für Verkehr und Tourismus zuständige EU-Kommissar zu Besuch in Tirol war. Er habe „großes Verständnis für die Sorgen der Einheimischen über die hohen Preise“ und kündigte seine Unterstützung und rechtliche Überprüfung des EU-Rechtes an. Doch die Tirolerinnen und Tiroler müssten noch ein wenig Geduld haben.

Lösung mit einer einfachen Tiwag-Kundenkarte
Eine politische Sonntagsrede mehr in meiner langen Sammlung! Ich (und somit alle Tirolerinnen und Tiroler) werden seit 2009 mit schönen Worten und Versprechungen vertröstet. Dabei wäre alles so einfach und ohne EU möglich. Der Innsbrucker Wolfgang Montagnolli ist in Sachen Payback-Karten ein ausgewiesener Experte und beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit der Thematik. Und er hat bereits 2010 ein – rechtlich hieb- und stichfestes – Konzept zur Rettung der Einheimischen-Tarife vorgelegt – und zwar in Form einer Kundenkarte der Energieversorger im Land, allen voran die Tiwag. Damit wird niemand diskriminiert (weil jeder Kunde, egal woher er kommt, die Karte beantragen kann) und die Bevölkerung, die unter der Teuerung massiv leidet, endlich entlastet.

Einstimmige Beschlüsse zur Umsetzung
Montagnolli hat das Modell sämtlichen Politikern präsentiert, es gibt sogar einstimmige Landtags- und Gemeinderatsbeschlüsse zur Umsetzung, doch passiert ist – richtig – gar nichts! Obwohl ihm von allen Politikern, denen er das Konzept präsentiert hat, versichert wurde, dass sie umgehend mit Umsetzung anfangen würden.

Lesen Sie auch:
Hitzige Debatten um Einheimischentarife gibt es schon seit Jahren.
Rabatte von 30 Prozent
Farce um Einheimischentarife wird immer kurioser
20.02.2025
Bei Besuch in Tirol
Tourismuskommissar sagt Ja zu Einheimischentarifen
18.09.2025

Wähler laufen in Scharen davon
Und da wundern sich ÖVP und SPÖ, dass ihnen die Wähler in Scharen davonlaufen und in Kickls Schoß landen. Denn auch Wähler hören die Worte, doch den Glauben daran haben sie längst verloren!

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
110.114 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
91.775 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Wirtschaft
„Aktion scharf“ gegen Betrug beim Krankenstand
90.858 mal gelesen
Wer im Krankenstand nur eine gemütliche Auszeit nimmt, soll Konsequenzen merken.
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2129 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1183 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf