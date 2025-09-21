Warum Wähler Glauben an die Politik verloren haben

Lösung mit einer einfachen Tiwag-Kundenkarte

Eine politische Sonntagsrede mehr in meiner langen Sammlung! Ich (und somit alle Tirolerinnen und Tiroler) werden seit 2009 mit schönen Worten und Versprechungen vertröstet. Dabei wäre alles so einfach und ohne EU möglich. Der Innsbrucker Wolfgang Montagnolli ist in Sachen Payback-Karten ein ausgewiesener Experte und beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit der Thematik. Und er hat bereits 2010 ein – rechtlich hieb- und stichfestes – Konzept zur Rettung der Einheimischen-Tarife vorgelegt – und zwar in Form einer Kundenkarte der Energieversorger im Land, allen voran die Tiwag. Damit wird niemand diskriminiert (weil jeder Kunde, egal woher er kommt, die Karte beantragen kann) und die Bevölkerung, die unter der Teuerung massiv leidet, endlich entlastet.