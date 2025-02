Farce um Einheimischentarife wird immer kurioser

Wenn Urlauber weniger zahlen

Derzeit verbiete die Geoblocking-Verordnung der EU jegliche Diskriminierung – hinsichtlich Gästekarten gibt es aber noch gehörigen Klärungsbedarf. Denn: „Wenn Gäste für Infrastruktur oder Aufstiegshilfen weniger zahlen als Einheimische, so sind auch diese Gästekarten diskriminierend und infrage zu stellen. Da in diesem Fall das Land Tirol zuständig ist, werden wir eine Prüfung dieser Frage in Gang setzen“, so Zangerl abschließend.