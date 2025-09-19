Eine Straftat kostete KAC-Gegner den NHL-Traum

Kost und Logis frei! Das trifft auf die Auswärtsfahrt des KAC nach Budapest zu. Schon am Donnerstag ging’s für die Rotjacken 500 Kilometer in Ungarns Hauptstadt – wo am Freitag (18.30) Liga-Neuling Ferencváros wartet. Und als Probemitglied der ICE-Liga muss der Einsteiger die Übernachtungskosten für Teams übernehmen, die eine weite Anreise haben. Dazu kommen Abendessen, Frühstück und Mittagessen im Sporthotel neben der Halle. „Es ist gut für die Beine, wenn wir nicht vor der Partie sechs Stunden im Bus sitzen“, betont Trainer Kirk Furey.