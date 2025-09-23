Vorteilswelt
Emotionale Nachrichten

„Mein Herz tut weh!“ Lehmann trauert um Mentor

Fußball International
23.09.2025 07:50
(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)

Profi-Fußballerin Alisha Lehmann hat sich in mehreren emotionalen Nachrichten auf Instagram von ihrem ehemaligen Trainer und Mentor Matt Beard verabschiedet. Der 47-Jährige ist vor Kurzem überraschend verstorben, wie sein ehemaliger Klub Liverpool mitteilte. Bei Lehmann löste die Nachricht tiefe Trauer aus. 

0 Kommentare

„Matt Beard war der erste Mensch, der an mich geglaubt hat und während meiner gesamten Karriere immer für mich da war. Ich bin als Spielerin und als Mensch das, was ich bin, wegen ihm. Mein Herz tut weh, diese Nachricht ist niederschmettern“, zeigte sich Lehmann von der Todes-Nachricht erschüttert. 

(Bild: Screenshot/Instagram_alishalehmann7)

Es folgte zwei weiteren emotionale Instagram-Storys, mit denen die Schweizerin dem Verstorbenen dankte und sein Andenken ehrte. „Matt, du wirst immer in meinem Herzen weiterleben. Danke für alles“, schließt Lehmann ihre persönlichste Botschaft ab.

Große Erfolge mit Liverpool
Beard trainierte die Schweizerin bei West Ham und war laut ihr ein wesentlicher Grund, warum sie den Sprung nach England machte: „Ich konnte kein Englisch und wir haben Google Translate benutzt und gelacht. Du hast mich nach England geholt, du warst der erste Trainer in meinem Leben, der mein Talent erkannt und mich stark gemacht hat.“ 

Einen Namen machte sich Beard auch bei Liverpools Frauen-Team. Dieses hatte er 2012 übernommen und zu zwei Titeln in der ersten englischen Liga geführt. 2021 kehrte er nochmal zurück und führte die zuvor abgestiegenen Liverpoolerinnen zurück in die erste Liga. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
