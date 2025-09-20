„Adler“ bereit für Spiele, Predazzo ist Baustelle

Formel-1-Pilot grinst: „Sollen Gerüchte genießen“
Kämpft um sein Cockpit
Die „Krone“ nützte die große Olympia-Generalprobe der Skispringer und Kombinierer für einen Lokalaugenschein: Die ÖSV-Adler sind mit einem Doppelsieg bereit für die Spiele im Feber 2026, Predazzo ist aber noch eine Baustelle.
„Manchmal platzen (Olympia)-Träume wie Seifenblasen“, bedankte sich Österreichs Rekord-Skispringerin Eva Pinkelnig am Freitag einen Tag nach ihrem schweren Sturz beim Sommer-GP in Predazzo mit einem Instagram-Posting für die große Anteilnahme auf Instagram.
