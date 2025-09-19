„Ja heißt Ja“: Länder sprechen sich für Reform aus

Uneinigkeit bei Pensionssplitting

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war das Pensionssplitting. Die ÖVP rang in der letzten Bundesregierung darum, das Aufteilen der Pensionsansprüche mit Opt-out zwischen Eltern zu automatisieren – doch es kam nie zur Reform. Ein Antrag von Khom bringt das Thema nun wieder aufs Tapet. „Das automatische Pensionssplitting ist so im Regierungsprogramm nicht festgehalten“, sagt Holzleitner jedoch. Stattdessen setze man auf Aufklärung und Information.