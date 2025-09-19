Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sexuelle Übergriffe

„Ja heißt Ja“: Länder sprechen sich für Reform aus

Steiermark
19.09.2025 18:30
Manuela Khom (ÖVP, Mitte) empfing in der Grazer Burg Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ...
Manuela Khom (ÖVP, Mitte) empfing in der Grazer Burg Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ, Mitte li.).(Bild: Land Steiermark)

Acht Frauenreferentinnen aus den Bundesländern trafen am Freitag zur Konferenz in der Grazer Burg mit Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) zusammen. Sie sprachen sich unter anderem für eine Reform im Sexualstrafrecht aus.

0 Kommentare

In vielen europäischen Ländern gilt bereits, worüber in Österreich gerade diskutiert wird: das Prinzip „nur Ja heißt Ja“. Aktuell gilt „Nein heißt Nein“ – nur nach explizitem Widerspruch gelten sexuelle Handlungen als Übergriff. „Das war damals ein Meilenstein. Aber es ist kein seltenes Phänomen, dass ein Opfer bei einem Übergriff in Schockstarre verfällt und sich nicht artikulieren kann“, sagt SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner.

Bei der Konferenz der Landesfrauenreferentinnen am Freitag in Graz hat Niederösterreich mit Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) nun einen Antrag eingebracht, der einstimmig beschlossen wurde: Mit einer Änderung des Gesetzes wäre in Zukunft eine aktive Zustimmung notwendig. „Ich begrüße das sehr“, sagt Holzleitner. „Damit wird der Paradigmenwechsel eingeleitet und ein Verhandlungsmandat auf Bundesebene ist da.“

Zitat Icon

Frauenreferentinnen über Parteigrenzen hinweg sehen die Notwendigkeit, dass hier ein Gesetz geändert wird.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner

Die steirische Landeshauptmann-Stellvertreterin und Frauenreferentin Manuela Khom (ÖVP) pflichtet ihr bei: „Nur, weil ich nicht ,Nein’ sage, bin ich nicht dafür.“ Gespräche mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) und innerhalb der Koalition laufen.

Finanzierung für Übergangs-Wohnungen läuft weiter
„Mir war wichtig, dass trotz der Budgetkonsolidierung im Frauenbereich nicht gekürzt wird“, sagt Holzleitner. 13 Übergangswohnungen für Opfer von Gewalt wurden seit 2024 in der Steiermark über eine 15a-Vereinbarung finanziert, „diese Vereinbarung läuft weiter“.

Holzleitner und Khom
Holzleitner und Khom(Bild: Land Steiermark)

Sensibilisieren will Khom darüber, wo Gewalt beginnt, und im Bereich K.-o.-Tropfen. „Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern der Täter macht sich strafbar“, mahnt Holzleitner. „Wir haben mit einem Konzertveranstalter ein Muster-Schutzkonzept ausgearbeitet, an dem sich andere orientieren können.“

Uneinigkeit bei Pensionssplitting
Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war das Pensionssplitting. Die ÖVP rang in der letzten Bundesregierung darum, das Aufteilen der Pensionsansprüche mit Opt-out zwischen Eltern zu automatisieren – doch es kam nie zur Reform. Ein Antrag von Khom bringt das Thema nun wieder aufs Tapet. „Das automatische Pensionssplitting ist so im Regierungsprogramm nicht festgehalten“, sagt Holzleitner jedoch. Stattdessen setze man auf Aufklärung und Information. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.674 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
148.514 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.013 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1024 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf