Kaiser von Elche: Spanien-Legionär überragt alle!

„Der Junge ist einfach unfassbar. Wenn er so weitermacht, werden wir ihn wohl nicht mehr lange halten können …“

Legionär David Affengruber wird in den sozialen Medien derzeit von den Elche-Fans mit Lob überschüttet. Zu Recht! Dass der Aufsteiger aus Alicante nach vier Spieltagen in La Liga noch immer ungeschlagen ist, einen Sieg und drei Remis einfuhr, liegt auch am Verteidiger. Der in der Abwehr bisher wenig anbrennen ließ – und obendrein mit unglaublichen Werten glänzt. Affengruber hat etwa die meisten Balleroberungen (29) in Spaniens Oberhaus. In Europas Top-5-Ligen ist nur Bayerns Dayot Upamecano aktuell besser.