Kaiser von Elche: Spanien-Legionär überragt alle!

Der Niederösterreicher David Affengruber sorgt in Spanien mit Elche für Furore, hat die meisten Balleroberungen in La Liga! Die Elche-Fans stellen den Verteidiger bereits aufs Podest, vergleichen den Ex-Sturm-Kicker mit Legende Franz Beckenbauer …
„Der Junge ist einfach unfassbar. Wenn er so weitermacht, werden wir ihn wohl nicht mehr lange halten können …“
Legionär David Affengruber wird in den sozialen Medien derzeit von den Elche-Fans mit Lob überschüttet. Zu Recht! Dass der Aufsteiger aus Alicante nach vier Spieltagen in La Liga noch immer ungeschlagen ist, einen Sieg und drei Remis einfuhr, liegt auch am Verteidiger. Der in der Abwehr bisher wenig anbrennen ließ – und obendrein mit unglaublichen Werten glänzt. Affengruber hat etwa die meisten Balleroberungen (29) in Spaniens Oberhaus. In Europas Top-5-Ligen ist nur Bayerns Dayot Upamecano aktuell besser.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.