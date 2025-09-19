Vorteilswelt
Topwerte in La liga

Kaiser von Elche: Spanien-Legionär überragt alle!

Fußball International
19.09.2025 18:30
David Affengruber sorgt bei Elche für Furore
David Affengruber sorgt bei Elche für Furore(Bild: GEPA)

Der Niederösterreicher David Affengruber sorgt in Spanien mit Elche für Furore, hat die meisten Balleroberungen in La Liga! Die Elche-Fans stellen den Verteidiger bereits aufs Podest, vergleichen den Ex-Sturm-Kicker mit Legende Franz Beckenbauer … 

0 Kommentare

„Der Junge ist einfach unfassbar. Wenn er so weitermacht, werden wir ihn wohl nicht mehr lange halten können …“ 
Legionär David Affengruber wird in den sozialen Medien derzeit von den Elche-Fans mit Lob überschüttet. Zu Recht! Dass der Aufsteiger aus Alicante nach vier Spieltagen in La Liga noch immer ungeschlagen ist, einen Sieg und drei Remis einfuhr, liegt auch am Verteidiger. Der in der Abwehr bisher wenig anbrennen ließ – und obendrein mit unglaublichen Werten glänzt. Affengruber hat etwa die meisten Balleroberungen (29) in Spaniens Oberhaus. In Europas Top-5-Ligen ist nur Bayerns Dayot Upamecano aktuell besser.

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Loading
