Tiroler Hilfe in Nepal

Die Ärmsten der Armen endlich mit Dach überm Kopf

Tirol
20.09.2025 16:00
Seit Jahren hilft der Tiroler Frizzey Greif in Nepal den Ärmsten der Armen.
Seit Jahren hilft der Tiroler Frizzey Greif in Nepal den Ärmsten der Armen.(Bild: Frizzey Light)

Trotz der Unruhen, die derzeit in Nepal herrschen, konnte der Tiroler Frizzey Greif mit seinen Helfern nun einen Etappensieg feiern. Zehn wettersichere Unterkünfte wurden geschaffen.

0 Kommentare

Mindestens 72 Tote und mehr als 2000 Verletzte! Während im Himalaja-Staat Nepal die gewaltsamen Proteste gegen Korruption langsam wieder abebben, bekamen einige Menschen in den elenden Slums von Kathmandu dank Tiroler Hilfe endlich ein Dach über den Kopf.

Die Freude und vor allem die Dankbarkeit über die Fertigstellung des „Frizzey Light Village ...
Die Freude und vor allem die Dankbarkeit über die Fertigstellung des „Frizzey Light Village Centers“ ist bei den Menschen groß.(Bild: Frizzey Light)

„Das Pilotprojekt ,Frizzey Light Village Center’ ist erfolgreich abgeschlossen, während Nepal brennt“, erklärt der Oberländer Künstler und Wohltäter Frizzey Greif, dessen Herz seit Jahren für die Ärmsten der Armen in Nepal schlägt.

Zitat Icon

Mein Dank gilt allen, die an der Realisierung der Projekte mitarbeiten, aber auch jenen, die durch ihre Spende diese erst möglich machen. Bitte macht weiter so, es gibt noch viel zu tun!

Frizzey Greif

Zufluchtsort für Ärmste der Armen
Jetzt darf sich der Visionär mit seinen Mitstreitern über viele glückliche Menschen nach der Fertigstellung von zehn wettersicheren Unterkünften mit Toiletten im Stadtviertel Balkhu freuen. Diese dienen Frauen, Kindern und Schwerstbetroffenen als Zufluchtsort. Dort erlebte Frizzey mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch kürzlich selbst die menschenunwürdigen Verhältnisse.

Frizzey Greif bei den Hausbesuchen in den Slums, wo diese Vision vom „Frizzey Light Village ...
Frizzey Greif bei den Hausbesuchen in den Slums, wo diese Vision vom „Frizzey Light Village Center“ entstand.(Bild: Frizzey Light)

Mehr Infos unter: www.frizzey-light.com – Spenden: Raiba Oberland-Reutte IBAN: AT62 3699 0000 0672 8224, BIC: RBRAT22

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Tirol

