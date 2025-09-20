Die Ärmsten der Armen endlich mit Dach überm Kopf

Trotz der Unruhen, die derzeit in Nepal herrschen, konnte der Tiroler Frizzey Greif mit seinen Helfern nun einen Etappensieg feiern. Zehn wettersichere Unterkünfte wurden geschaffen.
Mindestens 72 Tote und mehr als 2000 Verletzte! Während im Himalaja-Staat Nepal die gewaltsamen Proteste gegen Korruption langsam wieder abebben, bekamen einige Menschen in den elenden Slums von Kathmandu dank Tiroler Hilfe endlich ein Dach über den Kopf.
„Das Pilotprojekt ,Frizzey Light Village Center’ ist erfolgreich abgeschlossen, während Nepal brennt“, erklärt der Oberländer Künstler und Wohltäter Frizzey Greif, dessen Herz seit Jahren für die Ärmsten der Armen in Nepal schlägt.
Mein Dank gilt allen, die an der Realisierung der Projekte mitarbeiten, aber auch jenen, die durch ihre Spende diese erst möglich machen. Bitte macht weiter so, es gibt noch viel zu tun!
Frizzey Greif
Zufluchtsort für Ärmste der Armen
Jetzt darf sich der Visionär mit seinen Mitstreitern über viele glückliche Menschen nach der Fertigstellung von zehn wettersicheren Unterkünften mit Toiletten im Stadtviertel Balkhu freuen. Diese dienen Frauen, Kindern und Schwerstbetroffenen als Zufluchtsort. Dort erlebte Frizzey mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch kürzlich selbst die menschenunwürdigen Verhältnisse.
