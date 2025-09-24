Junger Feuerteufel (17) nach Brandserie gefasst

Eine mysteriöse Brandserie hielt die Florianis in Guntramsdorf im Bezirk Mödling (Niederösterreich) in Atem, denn diese mussten im Stundentakt zum Löschen ausrücken – ein jugendlicher Feuerteufel wurde nun gefasst!
Dichter, schwarzer und auch beißender Rauch war vor wenigen Tagen aus dem Müllraum einer Wohnhausanlage in der Lichteneckergasse gequollen. Die Guntramsdorfer Feuerwehrleute aus dem Bezirk Mödling rückten rasch an und handelten – unter Kommandant Roman Janisch – professionell. Denn während sich ein Atemschutztrupp an die Quelle der Feuersbrunst kämpfte, um die akute Gefahr für Dutzende Bewohner abzuwenden, galt es auch einer Person im Innenhof dringende Erste Hilfe zu leisten.
Doch das war erst der Anfang: Unter anderem wurden zwei Container angezündet. Zweimal brannte es etwa auf Spielplätzen. Auf einer Baustelle im Zentrum loderte es ebenfalls zweimal. Einmal sogar im Gebäude selbst. Auch wegen eines in Brand gesteckten Segelbootes heulten schließlich die Sirenen. Mithilfe der Kameraden aus Gumpoldskirchen konnte die Explosion einer Gasflasche verhindert werden.
Junger Feuerteufel in Haft
Die unheimliche Serie sorgte für große Sorge in der Bevölkerung. Tenor: Das könne kein Zufall mehr sein. Schließlich bestätigte sich der Verdacht – ein junger Zündler wurde ausgeforscht. Der 17-Jährige war der Löschtruppe zuvor aufgefallen und konnte am Prielerteich nach frischer Tat festgenommen werden. Er ist übrigens kein Feuerwehrmann.
