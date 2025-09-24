Nach Automatensprengung: Bank wird „Mini-Filiale“

Es war exakt 3.39 Uhr, als am 21. Mai Einheimische und Gäste im beschaulichen Reith im Alpbachtal durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden. Wie berichtet, haben Kriminelle mitten im Ort den an der Außenseite der Sparkassen-Filiale angebrachten Bankomaten in die Luft gejagt. Die beiden Täter konnten offenbar auf einem E-Scooter mit der Beute flüchten. Der hinterlassene Schaden war enorm.