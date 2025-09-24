Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Mitarbeiter mehr

Nach Automatensprengung: Bank wird „Mini-Filiale“

Tirol
24.09.2025 07:00
Der Geldautomat wurde regelrecht aus der Verankerung gerissen. Derzeit können Kunden in einem ...
Der Geldautomat wurde regelrecht aus der Verankerung gerissen. Derzeit können Kunden in einem Container ihre Bankgeschäfte erledigen.(Bild: ZOOM Tirol)

Bankomat-Knacker hinterließen im Mai im Tiroler Reith im Alpbachtal bei vielen nicht nur einen Schock, sondern auch Einschränkungen für die Bankkunden. Die Filiale wird bald ohne Mitarbeiter wiedereröffnet.

0 Kommentare

Es war exakt 3.39 Uhr, als am 21. Mai Einheimische und Gäste im beschaulichen Reith im Alpbachtal durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden. Wie berichtet, haben Kriminelle mitten im Ort den an der Außenseite der Sparkassen-Filiale angebrachten Bankomaten in die Luft gejagt. Die beiden Täter konnten offenbar auf einem E-Scooter mit der Beute flüchten. Der hinterlassene Schaden war enorm.

Der Geldautomat wurde regelrecht aus der Verankerung gerissen.
Der Geldautomat wurde regelrecht aus der Verankerung gerissen.(Bild: ZOOM Tirol)

Vier Monate nach dem Schock ist die Filiale immer noch verriegelt. Gerüchte, dass das Gebäude, in dem sich auch Wohnungen befinden, aufgrund von Problemen mit der Statik abgerissen werden müsse, haben sich aber zum Glück nicht bewahrheitet.

Bankgeschäfte momentan im Container möglich
Das Dorf wird durch das Sprengkommando aber eine Bank mit Mitarbeitern verlieren. „Unsere Geschäftsstelle wird künftig als Selbstbedienungsfiliale weitergeführt“, erklärt Friedrich Anrain, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rattenberg. Eröffnet wird diese voraussichtlich am 21. Oktober.

In der Zwischenzeit wurde vor der Bank ein Container unter anderem mit Aus- und Einzahlungsautomaten aufgestellt. „Die beiden bisherigen Kundenbetreuer sind derzeit in der zwei Kilometer entfernten Filiale in Brixlegg stationiert. So können Beratungen ganz in der Nähe erfolgen“, so Anrain.

Lesen Sie auch:
Die Sparkassen-Filiale in Reith im Alpbachtal geriet ins Visier der Bankomatsprenger. Die ...
Video zeigt Zerstörung
Bankomat gesprengt: Täter mit E-Scooter geflüchtet
21.05.2025
Krone Plus Logo
„Dachten an Hochzeit“
So erlebten Anrainer und Gäste Bankomat-Sprengung
21.05.2025
Zahlreiche Festnahmen
Massiver Schlag gegen Bankomatsprenger-Netzwerk
25.08.2025

19 Festnahmen nach 28 Bankomatsprengungen
Ob die Täter von Reith bereits hinter Gitter sitzen, wird sich vermutlich erst bei dem ein oder anderen Prozess vor Gericht zeigen. Nach insgesamt 28 Bankomatsprengungen in ganz Österreich seit Beginn des Jahres konnten nämlich Ende Juli 19 Personen festgenommen und 42 Komplizen ausgeforscht werden. Darunter befinden sich großteils niederländische Staatsbürger.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
185.681 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
171.615 mal gelesen
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
160.185 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2014 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1813 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1786 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf