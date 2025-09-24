25 Jahre „Seemacht Austria“! Gold-Rausch in Sydney

Trainer droht nach einer Niederlage schon das Aus!
Drei Wochen im Amt
Wahrhaftig ein goldenes Jubiläum! Vor 25 Jahren, im September 2000, jubelte Österreich bei den Sommerspielen in Sydney über zwei Olympia-Triumphe innerhalb weniger Stunden. Spätestens damals wurde die „Seemacht Austria“ geboren, die auch zuletzt in Paris doppelt zugeschlagen hat.
Olympische Goldmedaillen im Sommersport haben in Österreich ja leider Seltenheitswert. Umso historischer war es, was sich genau vor 25 Jahren in Australien abspielte. Da räumten nämlich die Tornado-Segler Roman Hagara/Hans Peter Steinacher sowie Surfer Christoph Sieber gleich zwei Goldene für Rot-Weiß-Rot innerhalb weniger Stunden ab.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.