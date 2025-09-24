25 Jahre „Seemacht Austria“! Gold-Rausch in Sydney

Olympische Goldmedaillen im Sommersport haben in Österreich ja leider Seltenheitswert. Umso historischer war es, was sich genau vor 25 Jahren in Australien abspielte. Da räumten nämlich die Tornado-Segler Roman Hagara/Hans Peter Steinacher sowie Surfer Christoph Sieber gleich zwei Goldene für Rot-Weiß-Rot innerhalb weniger Stunden ab.