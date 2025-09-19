Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mellow in St. Pölten

Magie und Zauberei als „persönliche Spielwiese“

Niederösterreich
19.09.2025 06:15
Dank Filmstudium kann Mellow in seiner Show gekonnt auf visuelle Effekte setzen.
Dank Filmstudium kann Mellow in seiner Show gekonnt auf visuelle Effekte setzen.(Bild: Molnar Attila)

Mellow zu Gast in St. Pölten: Mit seiner Show „Blow your Mind“ schaut der deutsche Meister der Zauberkunst am 7. November im VAZ vorbei. Staunen und genießen, lautet an diesem Abend das Motto. 

0 Kommentare

Vom Zauberkasten über die Zirkusschule bis ins heutige Mellow-Universum: Der deutsche Meister der Zauberkunst begeistert nicht nur in seiner Heimat Zehntausende Zuschauer. Hierzulande wird er mit seiner Show „Blow your Mind“ am 7. November im VAZ St. Pölten für Staunen und Begeisterungsstürme sorgen. Dabei ist der 32-Jährige nicht zum ersten Mal in der Landeshauptstadt zu Gast: „Ich habe mir bereits im Vorjahr Thommy Ten & Amélie van Tass angesehen, dieses Mal geht es für mich selbst auf große Tour“, erzählt Mellow im Gespräch mit der „Krone“.

Begonnen hat für Mellow alles mit einem Zauberkasten, heute füllt er die größten Hallen.
Begonnen hat für Mellow alles mit einem Zauberkasten, heute füllt er die größten Hallen.(Bild: mellowmagic)
Mellow beim Gespräch mit der „Krone“.
Mellow beim Gespräch mit der „Krone“.(Bild: Molnar Attila)
(Bild: mellowmagic)
(Bild: Molnar Attila)
Immer zur Hand hat er einen Zauberwürfel.
Immer zur Hand hat er einen Zauberwürfel.(Bild: Molnar Attila)

„Die Show lebt davon, dass man sie persönlich erleben kann, mit eigenen Augen und nicht nur über die große Leinwand“, so der Deutsche, der auch gerne mitten im Publikum zaubert. „Ob vor zehn Leuten oder vor 10.000 – beides hat seinen Reiz, die große Bühne bietet mehr Möglichkeiten für meine holografischen Projektionseffekte.“ Denn für Mellow sind Magie und Zauberer seine persönliche Riesen-Spielwiese!

Lesen Sie auch:
Mit berührenden Liedern sprechen Edmund – alias Markus Kadensky (links) und Roman Messner – ...
Im „Krone“-Gespräch
Edmund live: „Wir sind hungrig auf St. Pölten!“
30.08.2025

Staunen & genießen
Was erwartet das Publikum? „Der Titel der Show ist schon ein Versprechen an die Zuschauer. Staunen und genießen – und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise“, das steht für den Zauberer an oberster Stelle. „Meine Show ist wie Filmschauen, nur mit eigenen Augen“. Als Inspiration dienen ihm vor allem Musicals. Ganz nebenbei druckt der 32-Jährige auf der Bühne jeden Abend sein eigenes Geld – ein Trick, dessen Geheimnis viele gerne gelüftet wüssten. Doch das weiß der Zauberer-Ehrenkodex zu verhindern. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.199 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
136.913 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
127.751 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1607 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1242 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1030 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf