Magie und Zauberei als „persönliche Spielwiese“

Vom Zauberkasten über die Zirkusschule bis ins heutige Mellow-Universum: Der deutsche Meister der Zauberkunst begeistert nicht nur in seiner Heimat Zehntausende Zuschauer. Hierzulande wird er mit seiner Show „Blow your Mind“ am 7. November im VAZ St. Pölten für Staunen und Begeisterungsstürme sorgen. Dabei ist der 32-Jährige nicht zum ersten Mal in der Landeshauptstadt zu Gast: „Ich habe mir bereits im Vorjahr Thommy Ten & Amélie van Tass angesehen, dieses Mal geht es für mich selbst auf große Tour“, erzählt Mellow im Gespräch mit der „Krone“.