Magie und Zauberei als „persönliche Spielwiese“

Mellow zu Gast in St. Pölten: Mit seiner Show „Blow your Mind“ schaut der deutsche Meister der Zauberkunst am 7. November im VAZ vorbei. Staunen und genießen, lautet an diesem Abend das Motto.
Vom Zauberkasten über die Zirkusschule bis ins heutige Mellow-Universum: Der deutsche Meister der Zauberkunst begeistert nicht nur in seiner Heimat Zehntausende Zuschauer. Hierzulande wird er mit seiner Show „Blow your Mind“ am 7. November im VAZ St. Pölten für Staunen und Begeisterungsstürme sorgen. Dabei ist der 32-Jährige nicht zum ersten Mal in der Landeshauptstadt zu Gast: „Ich habe mir bereits im Vorjahr Thommy Ten & Amélie van Tass angesehen, dieses Mal geht es für mich selbst auf große Tour“, erzählt Mellow im Gespräch mit der „Krone“.
„Die Show lebt davon, dass man sie persönlich erleben kann, mit eigenen Augen und nicht nur über die große Leinwand“, so der Deutsche, der auch gerne mitten im Publikum zaubert. „Ob vor zehn Leuten oder vor 10.000 – beides hat seinen Reiz, die große Bühne bietet mehr Möglichkeiten für meine holografischen Projektionseffekte.“ Denn für Mellow sind Magie und Zauberer seine persönliche Riesen-Spielwiese!
Staunen & genießen
Was erwartet das Publikum? „Der Titel der Show ist schon ein Versprechen an die Zuschauer. Staunen und genießen – und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise“, das steht für den Zauberer an oberster Stelle. „Meine Show ist wie Filmschauen, nur mit eigenen Augen“. Als Inspiration dienen ihm vor allem Musicals. Ganz nebenbei druckt der 32-Jährige auf der Bühne jeden Abend sein eigenes Geld – ein Trick, dessen Geheimnis viele gerne gelüftet wüssten. Doch das weiß der Zauberer-Ehrenkodex zu verhindern.
