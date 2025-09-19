Kollision mit Zug: Pkw zerstört, Frau hatte Glück

Großes Glück hatte eine Pkw-Lenkerin am Freitag in der Südsteiermark. Die 47-Jährige dürfte an einer Eisenbahnkreuzung eine herannahende Garnitur der S5 übersehen haben, es kam zur Kollision. Während der Pkw komplett zerstört wurde, kam die Frau mit leichten Verletzungen davon.
Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Neudorf ob Wildon. Die Lenkerin aus Graz-Umgebung fuhr Richtung Norden, aus Süden näherte sich ein Zug der S5. Die Frau bemerkte an dem mit Licht- und Akustiksignal geregelten Übergang die S-Bahn zu spät, auch eine sofort eingeleitete Notbremsung durch den Lokführer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Lenkerin befreite sich selbst aus Wrack
Der Pkw wurde frontal erfasst und durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Schaltkasten der ÖBB geschleudert. Die 47-Jährige zog sich dabei lediglich leichte Verletzungen zu und konnte den komplett zerstörten Wagen noch selbst verlassen.
Auch im Zug wurde niemand verletzt. Dieser war mit rund 150 Personen, laut Polizei hauptsächlich Schulkinder, gut gefüllt. Allerdings kam der Schienenverkehr auf der Strecke mehr als zwei Stunden lang zum Erliegen, erst kurz vor 16 Uhr konnten die ersten Züge wieder fahren.
