Kollision mit Zug: Pkw zerstört, Frau hatte Glück

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Neudorf ob Wildon. Die Lenkerin aus Graz-Umgebung fuhr Richtung Norden, aus Süden näherte sich ein Zug der S5. Die Frau bemerkte an dem mit Licht- und Akustiksignal geregelten Übergang die S-Bahn zu spät, auch eine sofort eingeleitete Notbremsung durch den Lokführer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.