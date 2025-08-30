Edmund live: „Wir sind hungrig auf St. Pölten!“

„Zeit für die Familie ist uns sehr wichtig“, erklärt Kadensky. Ebenso wie die Authentizität ihrer Musik, mit „echten Geschichten aus dem Leben, das berührt die Leute“. Jeder Song wird selbst geschrieben: Wenn man was Schönes sieht oder erlebt und viel mit Leuten redet, dann wird Edmund von der Muse geküsst. Dafür brauche es aber auch Zeit.