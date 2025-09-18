Nur acht Hundertstel fehlen aufs Semifinale

In ihrem Vorlauf, in dem auch Superstar Keely Hodgkinson lief, war es ein besonders heißer Kampf um einen der ersten drei Plätze. „Jede von uns hatte dieselbe Taktik und wollte sich möglichst eng an Keely hängen“, meinte Caroline Bredlinger, die eingangs der letzten Runde mit einer guten Position im Rennen lag. 200 m vor dem Ziel attackierte sie und hatte, wie sie selbst sagte, mit ihrem Spurt „eine gute Chance“ auf den Aufstieg ins Semifinale. Am Ende fehlten ihr in dem von Hodgkinson in 1:59,79 gewonnenen Rennen auf den dritten Platz (Liebermann/Fra 2:00,17) nur acht Hundertstel fürs Weiterkommen.