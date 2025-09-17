Hiobsbotschaft! Real-Star fällt wochenlang aus

Bittere Nachrichten für Real Madrid und Trainer Xabi Alonso: Neuzugang Trent Alexander-Arnold hat sich im Champions-League-Duell mit Olympique Marseille (2:1) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Das bestätigten die Königlichen am Donnerstag.
Spanische Medien berichten, dass der englische Teamspieler bis zu acht Wochen pausieren muss. Damit ist ein Einsatz sowohl im Clásico gegen den FC Barcelona am 26. Oktober als auch beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Liverpool am 4. November mehr als fraglich.
Carvajal in Königsklasse gesperrt
Besonders bitter: Auch Dani Carvajal, der bereits nach wenigen Minuten für den verletzten Alexander-Arnold auf den Platz kam, wird Real fehlen. Der Kapitän kassierte gegen Marseille wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte und ist in der Königsklasse vorerst gesperrt.
Ein doppelter Rückschlag für Alonso ...
