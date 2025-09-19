Jetzt Tickets für Dangerous Animals sichern

Hai-Horror trifft Psychothriller: In „Dangerous Animals“ wird eine Surferin zur Gejagten – und muss sich ihren inneren Dämonen stellen. Jetzt 2x2 Kinotickets gewinnen, welcher am 25.9 in den Kinos startet.
Australiens Goldküste – ein Paradies für Surfer, ein Albtraum für Zephyr (Hassie Harrison). Nach einer romantischen Nacht mit Moses (Josh Heuston) flieht sie vor ihren Gefühlen – und gerät in die Gewalt von Tucker (Jai Courtney), einem Serienkiller mit Hai-Obsession.
Zwischen Freiheit und Wahnsinn
„Dangerous Animals“ ist mehr als ein Hai-Thriller. Drehbuchautor Nick Lepard ließ sich von der gesellschaftlichen Darstellung von Haien inspirieren – und erschuf mit Tucker einen Killer, der zwischen Faszination und Wahnsinn schwankt. Zephyr hingegen lebt scheinbar frei, ist aber innerlich gefangen. Erst durch die Konfrontation mit Tucker beginnt ihr eigentlicher Überlebenskampf. Regisseur Sean Byrne war sofort überzeugt vom Konzept: ein Genre-Mix aus Hai-Horror und Psychothriller, der unter die Haut geht. „Dangerous Animals“ ist intensiv, bildgewaltig und emotional – ein Film, der lange nachwirkt.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun anlässlich des Kinostarts am 25.09. 2x2 Kinotickets für den Film „Dangerous Animals“. Einfach das untenstehende Formular bis zum 25. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
