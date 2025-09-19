Jetzt Tickets für Dangerous Animals sichern

Zwischen Freiheit und Wahnsinn

„Dangerous Animals“ ist mehr als ein Hai-Thriller. Drehbuchautor Nick Lepard ließ sich von der gesellschaftlichen Darstellung von Haien inspirieren – und erschuf mit Tucker einen Killer, der zwischen Faszination und Wahnsinn schwankt. Zephyr hingegen lebt scheinbar frei, ist aber innerlich gefangen. Erst durch die Konfrontation mit Tucker beginnt ihr eigentlicher Überlebenskampf. Regisseur Sean Byrne war sofort überzeugt vom Konzept: ein Genre-Mix aus Hai-Horror und Psychothriller, der unter die Haut geht. „Dangerous Animals“ ist intensiv, bildgewaltig und emotional – ein Film, der lange nachwirkt.