Untersuchung eingeleitet! Piastri droht Ärger

Snowboard-Olympiasieger (39) will Radprofi werden
Sehr ehrgeizige Ziele
Nach Ende des 2. Freien Trainings hat die Rennleitung angekündigt, dass man gegen McLaren-Pilot Oscar Piastri eine Untersuchung eingeleitet hat. Für den WM-Leader könnte es bittere Folgen haben ...
Der Australier soll im Training am Freitag in Baku eine gelbe Flagge missachtet haben. Deshalb hat die Rennleitung nun eine Untersuchung gegen den WM-Spitzenreiter eingeleitet.
Traditionell verstehen die Kommissare bei einem solchen Vergehen keinen Spaß. Deshalb droht dem Australier am Sonntag eine Gridstrafe.
Die Zurückreihung wäre ein empfindlicher Rückschlag im Kampf gegen Teamkollege Lando Norris.
