Drei verletzte Biker nach Auffahrunfall

Zu dritt waren deutsche Motorradfahrer am Freitagnachmittag auf der Gerlos Straße von Bramberg in Richtung Mittersill unterwegs. Bei einer Kreuzung kam es zu einem Auffahrunfall: Dabei stürzten alle drei Biker. Sie alle wurden vom Rettungshelikopter ins Spital geflogen.
Ein Pkw-Lenker hatte an einer Kreuzung im Ortsgebiet von Hollersbach angehalten. Zwei der nachkommenden deutschen Motorradfahrer (56, 64) stoppten vor dem Pkw. Doch der dritte Biker (66) konnte sein Zweirad nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Durch die Kollision mit seinen Biker-Kollegen stürzten alle drei und verletzten sich unbestimmten Grades.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Trio mittels Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
