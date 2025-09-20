Drei verletzte Biker nach Auffahrunfall

Ein Pkw-Lenker hatte an einer Kreuzung im Ortsgebiet von Hollersbach angehalten. Zwei der nachkommenden deutschen Motorradfahrer (56, 64) stoppten vor dem Pkw. Doch der dritte Biker (66) konnte sein Zweirad nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Durch die Kollision mit seinen Biker-Kollegen stürzten alle drei und verletzten sich unbestimmten Grades.