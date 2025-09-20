Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach tödlichem Unfall

Zusätzliches Blitzlicht soll künftig Leben retten

Salzburg
20.09.2025 09:00
Nachdenklich: Transportunternehmer Josef Rachbauer
Nachdenklich: Transportunternehmer Josef Rachbauer(Bild: Markus Tschepp)

Wie lassen sich tragische Unfälle zwischen Lkw und Radfahrern in Zukunft verhindern? Ein Salzburger Transportunternehmer hat hierfür jetzt gar seine Fahrzeuge umgerüstet.

0 Kommentare

Der Schock sitzt auch mehr als eine Woche später immer noch tief! Julia Gaiser (23) kam am 11. September ums Leben – überrollt in Salzburg-Parsch von einem tonnenschweren Lastwagen. Sie war mit ihrem Fahrrad unterwegs, der Lkw übersah die junge Frau bei einem Abbiegemanöver. Viele fragen sich: Lassen sich solch tragische Unfälle vermeiden?

Lesen Sie auch:
Geht es nach dem Land,  dürfen Lkws an der Eder-Kreuzung bald nicht mehr rechts abbiegen.
Land will handeln
Abbiegeverbot für Lkw an Todesstelle kommt
18.09.2025
Land will prüfen
Kritik an untätiger Verwaltung wegen Todesstelle
18.09.2025

„Der tote Winkel ist leider ein echtes Problem“, meint dazu Transportunternehmer Josef Rachbauer. Er ist seit etlichen Jahren mit dem Lkw auf den Straßen im In- und Ausland unterwegs. „Ich habe auf der rechten Seite vier Spiegel, muss dann in Sekundenbruchteilen über eine Situation entscheiden“, sagt er. Technische Hilfsmittel gebe es – diese seien allerdings nur in neueren Lastern verbaut.

„Aktuelle Modelle haben bereits serienmäßig Abbiegeassistenten verbaut. Diese melden dem Fahrer, wenn sich jemand rechts am Lkw bewegt“, sagt er. Doch auch dies sei kein Allheilmittel. „Am effektivsten wäre es, wenn Radler und E-Scooter-Fahrer mit Warnwesten unterwegs wären und sich so sichtbar machen würden.“

So gefährlich ist der tote Winkel: Wenn rechts neben Lkw jemand steht, ... 
(Bild: Markus Tschepp)
... ist er vom Lenkerplatz aus schlicht nicht zu sehen.
(Bild: Markus Tschepp)

Zusätzlicher Blitzer im Stadtverkehr
An der Unglücksstelle in Salzburg-Parsch soll – wie berichtet – in Kürze ein Rechtsabbiegeverbot für Lkw kommen. „Das ist ein erster wichtiger Schritt“, findet auch Transport-Unternehmer Rachbauer. Er selbst hat in seinen Laster rechts unten ein zusätzliches rotes Blitzlicht angebracht und mit dem Blinker gleichgeschaltet. „Das schalte ich im Stadtverkehr immer ein. Um genau das zu verhindern, was tragischerweise vor Kurzem passiert ist – ein tödlicher Unfall mit einem Fahrrad“, sagt Rachbauer.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
164.943 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
130.146 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
129.449 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1704 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1248 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1035 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf