Zusätzliches Blitzlicht soll künftig Leben retten

Zusätzlicher Blitzer im Stadtverkehr

An der Unglücksstelle in Salzburg-Parsch soll – wie berichtet – in Kürze ein Rechtsabbiegeverbot für Lkw kommen. „Das ist ein erster wichtiger Schritt“, findet auch Transport-Unternehmer Rachbauer. Er selbst hat in seinen Laster rechts unten ein zusätzliches rotes Blitzlicht angebracht und mit dem Blinker gleichgeschaltet. „Das schalte ich im Stadtverkehr immer ein. Um genau das zu verhindern, was tragischerweise vor Kurzem passiert ist – ein tödlicher Unfall mit einem Fahrrad“, sagt Rachbauer.