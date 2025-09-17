Salzburg pumpt Millionen in Tourismusgesellschaft

In erster Linie ist die TSG für die Tourismuswerbung der Stadt Salzburg zuständig. Sie betreibt aber auch das Parcelsus-Pannenbad und den Salzburg Congress. Kein Wunder, dass der „Personalaufwand“ mit Gehältern und sozialen Aufwendungen ordentlich zu Buche schlägt: 2023 waren das noch 6,5 Millionen Euro, heuer bereits 8,7 Millionen. Eine Zahl, die sich durch die aktuelle Inflation von vier Prozent nicht erklären lässt. 2030 sollen die Mitarbeiter dann 10,9 Millionen Euro kosten.