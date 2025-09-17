Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Sparpaket

Salzburg pumpt Millionen in Tourismusgesellschaft

Salzburg
17.09.2025 08:00
Selbst in Zeiten strikter Sparmaßnahmen investiert die Stadt kräftig in die Tourismus Salzburg ...
Selbst in Zeiten strikter Sparmaßnahmen investiert die Stadt kräftig in die Tourismus Salzburg GmbH.(Bild: Tröster Andreas)

In Zeiten strikter Sparmaßnahmen investiert die Stadt in die Tourismus Salzburg GmbH! Neben fast viermal so hohen Aufwandszuschüssen steigen in den kommenden Jahren vor allem auch Kosten für Sachanlagen und für das Personal kräftig an. Der „Krone“ liegt die „mittelfristige Finanzplanung 2026-2030“ vor. Diese zeigt: Es wird teuer!

0 Kommentare

Von wegen Sparmaßnahmen! Trotz knapper Budgets und angekündigter Konsequenzen – bis hin zum Verschieben geplanter Baumaßnahmen – werden bis 2030 dennoch zig Millionen Euro in die Tourismus Salzburg GmbH (TSG) gepumpt. Das geht aus dem „Jahresbericht 2026“ hervor. Dieser liegt der „Krone“ vor und beinhaltet unter anderem die „mittelfristige Finanzplanung 2026-2030“.

Dabei sollen sich die Aufwandszuschüsse der Stadt Salzburg – also Steuergeld, das in die GmbH fließt – von 3,2 Millionen Euro im Jahr 2023 über 7,1 Millionen, die für heuer erwartet werden, bis auf 11,9 Millionen im Jahr 2030 erhöhen – und das als jährliche Zahlungen.

Hinzu kommen zudem die Kosten für Sachanlagen – also etwa Bauten auf fremdem Grund und Maschinen. Diese steigen von 1,5 Millionen Euro im Jahr 2023 bis auf 4,2 Millionen 2030 an.

Lesen Sie auch:
Wie lässt sich die touristische Marke schärfen? Zuerst einmal wird Wals-Siezenheim eingemeindet. ...
Krone Plus Logo
Peinliche Panne
Salzburg zählt Wals zu den eigenen Stadtteilen
27.08.2025
Vision Salzburg 2040
Stadt-Tourismus soll künftig verträglicher werden
29.04.2025
Krone Plus Logo
Ab Samstag ist zu
Badeschluss! „Paracelsus“ saniert monatelang
04.04.2025

In erster Linie ist die TSG für die Tourismuswerbung der Stadt Salzburg zuständig. Sie betreibt aber auch das Parcelsus-Pannenbad und den Salzburg Congress. Kein Wunder, dass der „Personalaufwand“ mit Gehältern und sozialen Aufwendungen ordentlich zu Buche schlägt: 2023 waren das noch 6,5 Millionen Euro, heuer bereits 8,7 Millionen. Eine Zahl, die sich durch die aktuelle Inflation von vier Prozent nicht erklären lässt. 2030 sollen die Mitarbeiter dann 10,9 Millionen Euro kosten.

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
181.042 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
125.602 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
113.021 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2927 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1775 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1109 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf