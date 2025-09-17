Vorteilswelt
Drogen und Waffen?

Lenker flüchtete mit 200 km/h vor Polizeikontrolle

Steiermark
17.09.2025 13:54
Bei einer Polizeikontrolle ergriff der 25-Jährige die Flucht (Symbolbild).
Bei einer Polizeikontrolle ergriff der 25-Jährige die Flucht (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Eine Verkehrskontrolle am Dienstag bei Laßnitzhöhe artete zu einer wilden Verfolgungsjagd aus. Ein 25-jähriger Autofahrer raste mit 200 km/h über die Südautobahn und baute sogar einen Unfall. Schlussendlich wurden alle drei Insassen festgenommen – verbotene Waffen und Drogen-Utensilien befanden sich on Board.

Alles begann mit einer harmlosen Verkehrskontrolle. Gegen 9 Uhr am Dienstagmorgen wollte eine Streife der Fremden- und Grenzpolizei einen verdächtigen Pkw-Lenker am Autobahnrastplatz der A2 auf Höhe Laßnitzhöhe kontrollieren. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen, die offensichtlich – wie auch der Lenker – unter Drogeneinfluss standen.

Flucht mit 200 km/h
Plötzlich gab der Lenker, ein 25-jähriger slowakischer Staatsbürger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Gas und fuhr auf der Südautobahn in Richtung Graz davon. Während der Fahrt beschleunigte er auf der regennassen Fahrbahn auf über 200 km/h und gefährdete dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer. In Feldkirchen bei Graz fuhr er von der Autobahn ab und verursachte einen Unfall.

Schlagring und Drogen-Utensilien
Kurze Zeit danach wurde der Pkw am Parkplatz eines Firmengeländes in Feldkirchen gefunden. Alle drei Insassen befanden sich noch im Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Pkws stellten die Beamten verdächtiges Werkzeug, verbotene Waffen (Schlagring, verbotenes Messer, eine Patrone) sowie diverse Utensilien für einen Suchtmittelkonsum sicher. Alle drei Insassen wurden vorläufig festgenommen.

Steiermark

