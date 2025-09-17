Lenker flüchtete mit 200 km/h vor Polizeikontrolle

Flucht mit 200 km/h

Plötzlich gab der Lenker, ein 25-jähriger slowakischer Staatsbürger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Gas und fuhr auf der Südautobahn in Richtung Graz davon. Während der Fahrt beschleunigte er auf der regennassen Fahrbahn auf über 200 km/h und gefährdete dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer. In Feldkirchen bei Graz fuhr er von der Autobahn ab und verursachte einen Unfall.