Lenker flüchtete mit 200 km/h vor Polizeikontrolle

Eine Verkehrskontrolle am Dienstag bei Laßnitzhöhe artete zu einer wilden Verfolgungsjagd aus. Ein 25-jähriger Autofahrer raste mit 200 km/h über die Südautobahn und baute sogar einen Unfall. Schlussendlich wurden alle drei Insassen festgenommen – verbotene Waffen und Drogen-Utensilien befanden sich on Board.
Alles begann mit einer harmlosen Verkehrskontrolle. Gegen 9 Uhr am Dienstagmorgen wollte eine Streife der Fremden- und Grenzpolizei einen verdächtigen Pkw-Lenker am Autobahnrastplatz der A2 auf Höhe Laßnitzhöhe kontrollieren. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen, die offensichtlich – wie auch der Lenker – unter Drogeneinfluss standen.
Flucht mit 200 km/h
Plötzlich gab der Lenker, ein 25-jähriger slowakischer Staatsbürger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Gas und fuhr auf der Südautobahn in Richtung Graz davon. Während der Fahrt beschleunigte er auf der regennassen Fahrbahn auf über 200 km/h und gefährdete dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer. In Feldkirchen bei Graz fuhr er von der Autobahn ab und verursachte einen Unfall.
Schlagring und Drogen-Utensilien
Kurze Zeit danach wurde der Pkw am Parkplatz eines Firmengeländes in Feldkirchen gefunden. Alle drei Insassen befanden sich noch im Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Pkws stellten die Beamten verdächtiges Werkzeug, verbotene Waffen (Schlagring, verbotenes Messer, eine Patrone) sowie diverse Utensilien für einen Suchtmittelkonsum sicher. Alle drei Insassen wurden vorläufig festgenommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.