Geplantes Fahrverbort in Gemeinde erhitzt Gemüter

Heftig diskutiert werden dürfte am Donnerstag im Gemeinderat in Wattens. Dort wird über eine Entscheidung abgestimmt, die den Ortskern dauerhaft verändern könnte. Laut der Opposition, die Sturm läuft, aber nicht zum Guten. Bürgermeister Lukas Schmidt (Liste Neu) soll vorhaben, den Kirchplatz zur autofreien Zone umzuwandeln. Allerdings ohne vorherige Diskussion im Umwelt- und Verkehrsausschuss sowie ohne Einbindung der Betroffenen.