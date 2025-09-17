Angestellte klaut Leergut und Essen im Supermarkt

Beim Leergut und bei den Lebensmitteln in einem Supermarkt im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land bediente sich heimlich eine Mitarbeiterin. Zwei Jahre lang dauerte der „Coup“. Schlussendlich wurde die mutmaßliche Täterin von einem Detektiv überführt.
Die Mitarbeiterin war bei ihren Diebstählen beim eigenen Arbeitgeber offenbar überaus fleißig. „Im Zeitraum von 2023 bis heute kam es in dem Lebensmittelgeschäft in Innsbruck-Land zum Diebstahl von Leergut und Lebensmitteln“, informiert die Polizei. „Da das Verhalten der Angestellten der Filialleitung teilweise merkwürdig vorkam, wurde ein Detektiv beauftragt.“
Die Frau wird auf freiem Fuß angezeigt.
Ein Sprecher der Polizei
Geheimer Ermittler stellte Frau zur Rede
Der geheime Ermittler konnte die Frau am Dienstag schließlich zur Rede stellen. „Die Angestellte zeigte sich sofort geständig.“ In Summe klaute sie in den zwei Jahren Leergut und Lebensmittel im Wert von rund 5000 Euro. „Die Frau wird auf freiem Fuß angezeigt“, heißt es abschließend.
