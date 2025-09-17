Angestellte klaut Leergut und Essen im Supermarkt

Die Mitarbeiterin war bei ihren Diebstählen beim eigenen Arbeitgeber offenbar überaus fleißig. „Im Zeitraum von 2023 bis heute kam es in dem Lebensmittelgeschäft in Innsbruck-Land zum Diebstahl von Leergut und Lebensmitteln“, informiert die Polizei. „Da das Verhalten der Angestellten der Filialleitung teilweise merkwürdig vorkam, wurde ein Detektiv beauftragt.“