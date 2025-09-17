Vorteilswelt
Nach Todessturz

ÖSV-Alpinchef macht Vorschlag für mehr Sicherheit

Ski Alpin
17.09.2025 06:30
ÖSV-Alpinchef Christian Mitter weiß um die Thematik.
ÖSV-Alpinchef Christian Mitter weiß um die Thematik.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Das Todesdrama um den Italiener Matteo Franzoso hat den internationalen Skizirkus hart getroffen. Auch den ÖSV, der selbst Damen- und Herren-Teams auf jener Piste in La Parva im Einsatz hatte, auf der das Unglück passierte. Nun lässt ÖSV-Alpinchef Christian Mitter mit einem Vorschlag aufhorchen, wie man in Zukunft für mehr Sicherheit sorgen könnte.

0 Kommentare

„Ich vermisse dich jetzt schon, Bruder. Schau von dort oben auf uns herab und lächle weiter, wie du es immer getan hast“, schrieb Giovanni Franzoni, einer der engsten Freunde von Matteo Franzoso auf Instagram. Auch Topstars wie Lindsey Vonn, Marco Odermatt und Marco Schwarz zeigten sich geschockt vom Schicksal des 25-Jährigen, der am Montag nach einem Sturz beim Abfahrtstraining in Chile an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas in einer Klinik in Santiago verstorben war.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading
