ÖSV-Alpinchef macht Vorschlag für mehr Sicherheit

„Ich vermisse dich jetzt schon, Bruder. Schau von dort oben auf uns herab und lächle weiter, wie du es immer getan hast“, schrieb Giovanni Franzoni, einer der engsten Freunde von Matteo Franzoso auf Instagram. Auch Topstars wie Lindsey Vonn, Marco Odermatt und Marco Schwarz zeigten sich geschockt vom Schicksal des 25-Jährigen, der am Montag nach einem Sturz beim Abfahrtstraining in Chile an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas in einer Klinik in Santiago verstorben war.