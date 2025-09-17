ÖSV-Alpinchef macht Vorschlag für mehr Sicherheit

Das Todesdrama um den Italiener Matteo Franzoso hat den internationalen Skizirkus hart getroffen. Auch den ÖSV, der selbst Damen- und Herren-Teams auf jener Piste in La Parva im Einsatz hatte, auf der das Unglück passierte. Nun lässt ÖSV-Alpinchef Christian Mitter mit einem Vorschlag aufhorchen, wie man in Zukunft für mehr Sicherheit sorgen könnte.
„Ich vermisse dich jetzt schon, Bruder. Schau von dort oben auf uns herab und lächle weiter, wie du es immer getan hast“, schrieb Giovanni Franzoni, einer der engsten Freunde von Matteo Franzoso auf Instagram. Auch Topstars wie Lindsey Vonn, Marco Odermatt und Marco Schwarz zeigten sich geschockt vom Schicksal des 25-Jährigen, der am Montag nach einem Sturz beim Abfahrtstraining in Chile an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas in einer Klinik in Santiago verstorben war.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.