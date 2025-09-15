Wo Girsch und Brennnessel den Gaumen kitzeln

Wenn „Unkraut“ wie Girsch oder Schafgarbe herkömmliche Küchenkräuter ersetzen, dann wird man im Landgasthaus von Gerda Stocker in der Buckligen Welt mit ganz besonders leckeren Gerichten verwöhnt.
Bereits in vierter Generation betreibt Gerda Stocker ihr traditionelles Landgasthaus in den sanften Hügeln über Kirchschlag, Bezirk Wiener Neustadt. Genauer gesagt im Ortsteil Lembach in der Buckligen Welt, wo auf saftigen Wiesen glückliche Kühe weiden und die Kräuter besonders gut gedeihen. Und genau diesen Kräutern verdankt Stocker, dass ihre Gerichte im Lokal so speziell und aromatisch sind.
Girsch statt Petersilie und Brennnessel zum Färben
Auf ihrer Speisekarte stehen Speisen wie Wildkräuterschöberl, Hühnerbrust in Brennnesselpanier oder Lachsforelle mit Wildkräuternudeln. Und als ausgebildete Kräuterpädagogin weiß sie genau, was – je nach Saison – gerade besonders gut für ihre Küche passt. Viele der Pflanzen wachsen im hauseigenen Garten, andere wiederum entdeckt sie bei Spaziergängen durch die Natur. Schafgarbe, Spitzwegerich, Klee oder Blüten, aber auch Blätter, Wipferl oder Tannennadeln – das Angebot vor der Haustür ist nicht enden wollend.
Wildkräuter haben mehr gesunde Inhaltsstoffe als herkömmliche Küchenkräuter, weil sie sich in der Natur behaupten müssen.
Gerda Stocker, Gastronomin und Wildkräuterpädagogin
„Girsch beispielsweise verwende ich anstatt Petersilie“, erklärt die ausgebildete Kräuterpädagogin, die auch schon ein eigenes Kochbuch herausgebracht hat. „Wildkräuter sind viel aromatischer als herkömmliche Küchenkräuter“, erklärt sie. Stocker verwendet sie zum Würzen, zum Garnieren oder als Beilage zu ihren Gerichten, bei denen sie ebenfalls großen Wert auf Regionalität legt.
Pflanzen wie Brennnessel und Girsch nimmt sie auch, um Speisen grün einzufärben. „Und frittierte Brennnessel schmecken besonders gut in Suppe oder zu Fisch“, erklärt die Kräuterköchin.
Ihre spärliche Freizeit verbringt die leidenschaftliche Köchin mit Motorradfahren – und natürlich mit ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Wildkräutersammeln in der Natur.
