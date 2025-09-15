Wo Girsch und Brennnessel den Gaumen kitzeln

Girsch statt Petersilie und Brennnessel zum Färben

Auf ihrer Speisekarte stehen Speisen wie Wildkräuterschöberl, Hühnerbrust in Brennnesselpanier oder Lachsforelle mit Wildkräuternudeln. Und als ausgebildete Kräuterpädagogin weiß sie genau, was – je nach Saison – gerade besonders gut für ihre Küche passt. Viele der Pflanzen wachsen im hauseigenen Garten, andere wiederum entdeckt sie bei Spaziergängen durch die Natur. Schafgarbe, Spitzwegerich, Klee oder Blüten, aber auch Blätter, Wipferl oder Tannennadeln – das Angebot vor der Haustür ist nicht enden wollend.