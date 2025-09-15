Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kräuter als Gewürz

Wo Girsch und Brennnessel den Gaumen kitzeln

Niederösterreich
15.09.2025 16:00
Gastronomin und Kräuterköchin Gerda Stocker pflückt sich das Aroma für ihre Küche aus dem ...
Gastronomin und Kräuterköchin Gerda Stocker pflückt sich das Aroma für ihre Küche aus dem eigenen Garten.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

Wenn „Unkraut“ wie Girsch oder Schafgarbe herkömmliche Küchenkräuter ersetzen, dann wird man im Landgasthaus von Gerda Stocker in der Buckligen Welt mit ganz besonders leckeren Gerichten verwöhnt. 

0 Kommentare

Bereits in vierter Generation betreibt Gerda Stocker ihr traditionelles Landgasthaus in den sanften Hügeln über Kirchschlag, Bezirk Wiener Neustadt. Genauer gesagt im Ortsteil Lembach in der Buckligen Welt, wo auf saftigen Wiesen glückliche Kühe weiden und die Kräuter besonders gut gedeihen. Und genau diesen Kräutern verdankt Stocker, dass ihre Gerichte im Lokal so speziell und aromatisch sind.

Girsch statt Petersilie und Brennnessel zum Färben
Auf ihrer Speisekarte stehen Speisen wie Wildkräuterschöberl, Hühnerbrust in Brennnesselpanier oder Lachsforelle mit Wildkräuternudeln. Und als ausgebildete Kräuterpädagogin weiß sie genau, was – je nach Saison – gerade besonders gut für ihre Küche passt. Viele der Pflanzen wachsen im hauseigenen Garten, andere wiederum entdeckt sie bei Spaziergängen durch die Natur. Schafgarbe, Spitzwegerich, Klee oder Blüten, aber auch Blätter, Wipferl oder Tannennadeln – das Angebot vor der Haustür ist nicht enden wollend.

Zitat Icon

Wildkräuter haben mehr gesunde Inhaltsstoffe als herkömmliche Küchenkräuter, weil sie sich in der Natur behaupten müssen.

Gerda Stocker, Gastronomin und Wildkräuterpädagogin

„Girsch beispielsweise verwende ich anstatt Petersilie“, erklärt die ausgebildete Kräuterpädagogin, die auch schon ein eigenes Kochbuch herausgebracht hat. „Wildkräuter sind viel aromatischer als herkömmliche Küchenkräuter“, erklärt sie. Stocker verwendet sie zum Würzen, zum Garnieren oder als Beilage zu ihren Gerichten, bei denen sie ebenfalls großen Wert auf Regionalität legt.

Pflanzen wie Brennnessel und Girsch nimmt sie auch, um Speisen grün einzufärben. „Und frittierte Brennnessel schmecken besonders gut in Suppe oder zu Fisch“, erklärt die Kräuterköchin.

In ihrem eigenen Kräuterkochbuch finden sich zahlreiche leckere Rezepte – eingeteilt nach ...
In ihrem eigenen Kräuterkochbuch finden sich zahlreiche leckere Rezepte – eingeteilt nach Jahreszeiten. Regelmäßig finden geführte Kräuterwanderungen und eigene Kräuterkochkurse statt.(Bild: Seebacher Doris)
In Lembach in der Buckligen Welt betreibt Gerda Stocker seit fast 30 Jahren ihr über die Grenzen ...
In Lembach in der Buckligen Welt betreibt Gerda Stocker seit fast 30 Jahren ihr über die Grenzen hinaus bekanntes Landgasthaus. Geöffnet ist es von Donnerstag bis Sonntag – Reservierung empfohlen.(Bild: Seebacher Doris)
Kräutersalz, Kräuterbier und Kräuterlimonade – natürlich alles selbst gemacht.
Kräutersalz, Kräuterbier und Kräuterlimonade – natürlich alles selbst gemacht.(Bild: Seebacher Doris)
Marmeladen, Nudeln, Tee ....
Marmeladen, Nudeln, Tee ....(Bild: Seebacher Doris)
Dackel-Bernersennenhundmischling Grecco gehört zum Inventar des gemütlichen Gasthauses.
Dackel-Bernersennenhundmischling Grecco gehört zum Inventar des gemütlichen Gasthauses.(Bild: Seebacher Doris)
Viele der Kräuter, die Gerda Stocker zum Kochen verwendet, findet sie direkt in ihrem Garten.
Viele der Kräuter, die Gerda Stocker zum Kochen verwendet, findet sie direkt in ihrem Garten.(Bild: Seebacher Doris)

Ihre spärliche Freizeit verbringt die leidenschaftliche Köchin mit Motorradfahren – und natürlich mit ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Wildkräutersammeln in der Natur. 

www.kräuterwirtin.at

https://www.youtube.com/@krauterwirtingerdastocker5546

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.499 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.653 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
117.684 mal gelesen
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3621 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2249 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2090 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf