Leichtathletik-WM

9. im Regenchaos! Keine Medaille für Weißhaidinger

Sport-Mix
21.09.2025 15:54
Lukas Weißhaidinger
Lukas Weißhaidinger(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Lukas Weißhaidinger ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio ohne Medaille geblieben!

In der wegen Regens lange unterbrochenen und beeinträchtigten Medaillenentscheidung kam der Oberösterreicher nur auf 62,26 m und klassierte sich als Neunter. Der ÖLV bilanzierte mit drei Top-10-Rängen, neben Weißhaidinger waren auch Dreispringer Endiorass Kingley (9.) und Speerwerferin Victoria Hudson (10.) im Finale eines Technikbewerbs mit dabei gewesen.

Zweiter Wurf Weißhaidingers ging daneben
Weltrekordler Mykolas Alekna aus Litauen hatte vor der Unterbrechung 62,91 m geworfen, die als einzige Weite auch nach Wiederbeginn noch galt. Runde eins nach Wiederbeginn war für die Athleten wegen des rutschigen Kreises ein Abtasten, Weißhaidinger hatte seine Regenschuhe an und schleuderte den Diskus auf 62,26 m, womit er zunächst Dritter war. Der zweite Wurf ging daneben. Nach Zwischenrang acht hieß es für den Oberösterreicher, die Gangart zu erhöhen.

Weißhaidinger riskierte mit unterschiedlichem Schuhwerk, rutschte aus und war als Neunter nun unter Druck. Denn im Finale wird das Feld nach jeder Runde jeweils um zwei Athleten reduziert. Auch der vierte Versuch ging bei starkem Regen daneben, womit für den 33-jährigen Vize-Europameister des Vorjahres die WM zu Ende war.

Auch Absage der Medaillenentscheidung stand zur Option
Davor hatte sich die Mehrheit der Athleten dafür ausgesprochen, die Konkurrenz noch am Sonntag auszutragen. Die übrigen Optionen waren Absage oder Verschiebung auf Montag gewesen. Wegen des rutschigen Wurfkreises hatten die Werfer freie Schuhwahl. Sie durften jene nehmen, mit denen „sie sich sicher fühlen“, hieß es. So mancher hatte wegen des Grips eine Socke über das Schuhwerk gestreift oder zum Tape gegriffen.

Just in dem Moment, als das japanische Kaiserpaar von Weltverbands-Präsident Sebastian Coe auf der Tribüne empfangen wurde, war der Diskusbewerb unterbrochen worden. Die Athleten waren zwischenzeitlich wieder in den Vorbereitungsräumen, bekamen zu essen und hatten je einen Physiotherapeuten an ihrer Seite.

