9. im Regenchaos! Keine Medaille für Weißhaidinger

Zweiter Wurf Weißhaidingers ging daneben

Weltrekordler Mykolas Alekna aus Litauen hatte vor der Unterbrechung 62,91 m geworfen, die als einzige Weite auch nach Wiederbeginn noch galt. Runde eins nach Wiederbeginn war für die Athleten wegen des rutschigen Kreises ein Abtasten, Weißhaidinger hatte seine Regenschuhe an und schleuderte den Diskus auf 62,26 m, womit er zunächst Dritter war. Der zweite Wurf ging daneben. Nach Zwischenrang acht hieß es für den Oberösterreicher, die Gangart zu erhöhen.