2:0 gegen USA! Italien gewann Billie Jean King Cup

Titelverteidiger Italien hat den Billie Jean King Cup erneut gewonnen, zum insgesamt sechsten Mal!
Im Final-Duell mit den USA setzten sich die Italienerinnen in Shenzhen in China mit 2:0 durch und gaben dabei keinen Satz ab. Elisabetta Cocciaretto besiegte Emma Navarro 6:4, 6:4, Jasmine Paolini Jessica Pegula 6:4, 6:2. Die US-amerikanischen Rekordsiegerinnen in diesem Traditionsbewerb konnten ihren bisher letzten Gewinn dieses Bewerbs 2017 feiern …
„Haben erneuten Titelgewinn nicht unbedingt erwartet!“
„Für mich war es ein unglaubliches Match“, jubelte Cocciaretto, nachdem sie im zweiten Satz 2:4 zurückgelegen war. Vier Game-Gewinne in Folge brachten Italien dann aber in Front. Für Paolini war es der erste Sieg über Pegula.
„Wir haben den erneuten Titelgewinn nicht unbedingt erwartet, wir sind wirklich glücklich damit“, meinte die Weltranglisten-Achte. Damit hält Italien weiter beide Team-Titel, sind doch die Männer um Jannik Sinner Davis-Cup-Sieger. Sie treffen beim heurigen Final-Turnier in Bologna am 19. November auf Österreichs Equipe.
