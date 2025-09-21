2:0 gegen USA! Italien gewann Billie Jean King Cup

Im Final-Duell mit den USA setzten sich die Italienerinnen in Shenzhen in China mit 2:0 durch und gaben dabei keinen Satz ab. Elisabetta Cocciaretto besiegte Emma Navarro 6:4, 6:4, Jasmine Paolini Jessica Pegula 6:4, 6:2. Die US-amerikanischen Rekordsiegerinnen in diesem Traditionsbewerb konnten ihren bisher letzten Gewinn dieses Bewerbs 2017 feiern …